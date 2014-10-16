企业并购：嘉能可对收购力拓仍不死心，中铝持股成为重要砝码

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**与国内对手展开争夺**
中铝可能愿意与对力拓感兴趣的买家展开协商，或者出于多种理由，努力从现有持股中获取更大的好处。这不仅仅是因为中铝在2009年曾被力拓拒绝，而且中铝买下现有股份时的价格为每股60英镑，而现在力拓股价仅为当时的一半。
而且，中铝今年未能在购买秘鲁Las Bambas铜矿的竞标中胜出也是雪上加霜。该铜矿最终被中国政府支持的五矿资源 以70亿美元拿下。五矿资源是中国国有企业--五矿集团公司的海外分支。
“他们在Las Bambas的争夺战中不敌五矿集团。他们目前再次试图占领制高点，”第一位银行家表示。
银行业人士表示，如果嘉能可想与力拓合并成为全球最大的铜矿业者，中国很可能会要求其出售更多铜矿资产，例如力拓的秘鲁La Granja项目或者蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿；对中铝而言，这些都是很好的目标。
“中铝达成的协议将包含多方面的内容。他们将可以置换资产。他们都有野心，但战略目标有巨大差别，”PhillipCapital资深资源行业分析师Lawrence Grech表示。
力拓努力修补与中国的关系，包括合资建立勘探公司，并向中铝出售几内亚Simandou大型铁矿石项目的近半数权益。
但价值200亿美元的Simandou项目一直卡在计划阶段，港口与铁路配套方案迟迟未能解决。与此同时力拓大幅增加澳洲的铁矿石产量，重挫铁矿石价格并令其他新项目无利可图。
力拓周三发布的最新产量报告显示，该公司今年迄今的澳洲铁矿石销量增长20%，并且还将进一步大幅增产。
“二者之间的关系因此趋于紧张，力拓的重心放在世界其他地方，而中铝则渴盼让这一项目运转起来，”第一位银行业人士称。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。