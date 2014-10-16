企业并购：嘉能可对收购力拓仍不死心，中铝持股成为重要砝码

**与国内对手展开争夺**

中铝可能愿意与对力拓感兴趣的买家展开协商，或者出于多种理由，努力从现有持股中获取更大的好处。这不仅仅是因为中铝在2009年曾被力拓拒绝，而且中铝买下现有股份时的价格为每股60英镑，而现在力拓股价仅为当时的一半。

而且，中铝今年未能在购买秘鲁Las Bambas铜矿的竞标中胜出也是雪上加霜。该铜矿最终被中国政府支持的五矿资源 以70亿美元拿下。五矿资源是中国国有企业--五矿集团公司的海外分支。

“他们在Las Bambas的争夺战中不敌五矿集团。他们目前再次试图占领制高点，”第一位银行家表示。

银行业人士表示，如果嘉能可想与力拓合并成为全球最大的铜矿业者，中国很可能会要求其出售更多铜矿资产，例如力拓的秘鲁La Granja项目或者蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿；对中铝而言，这些都是很好的目标。

“中铝达成的协议将包含多方面的内容。他们将可以置换资产。他们都有野心，但战略目标有巨大差别，”PhillipCapital资深资源行业分析师Lawrence Grech表示。

力拓努力修补与中国的关系，包括合资建立勘探公司，并向中铝出售几内亚Simandou大型铁矿石项目的近半数权益。

但价值200亿美元的Simandou项目一直卡在计划阶段，港口与铁路配套方案迟迟未能解决。与此同时力拓大幅增加澳洲的铁矿石产量，重挫铁矿石价格并令其他新项目无利可图。

力拓周三发布的最新产量报告显示，该公司今年迄今的澳洲铁矿石销量增长20%，并且还将进一步大幅增产。