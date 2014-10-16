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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:21 BJT

更新版1-国际油市：美国原油跌逾1美元，因担心需求疲弱

10月10日止当周美国原油库存增加1,000万桶至3.707亿桶，分析师预估为增加280万桶。美国石油协会(API)称，库欣原油库存增加7.3万桶。

“市场仍弥漫对需求疲弱的疑虑，而且这种疲弱势头可能持续，直至有迹象显示供应面做出反应。市场还关注中国融资数据，以寻觅有关信贷收紧的迹象，”澳新银行周四在一份研究报告中谈及石油和其他商品前景时表示。

中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅创下56个月低点，加剧对全球经济成长正在快速降温、各国政府需要采取大胆举措以支持经济的担忧。

中国和美国通胀数据公布后，股市周三受创，避险公债价格上升。欧元兑美元扬升，美元兑日圆下跌。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李爽 审校 张涛/张若琪)
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