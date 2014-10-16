《香港报摘》--信报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条：
--略为喘定的欧美股市周三又再重挫，道琼斯工业平均指数 盘初曾急泻409点，美债息也见16个月新低。数据差令美国联储局提前加息的机会大减，美元即跌，刺激金价造好。
* 其他：
--国际货币基金组织（IMF）驻香港代表罗翰明表示，估计占领行动将为香港零售业带来负面影响，但至今暂未有迹象显示未来一至两季本港企业投资、普罗大众消费信心以至经济将受到冲击。
--周大福 于财年第二季的零售额按年下降10，但跌幅较首季收窄22个百分点；整体同店销售则下跌20%，较首季跌幅亦收窄20个百分点。
--顺风光电 大股东郑建明称，现正计划把其私人持有的LED企业昌能光电安排于明年第二季在美国上市，集资金额约50亿美元。（完）
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。