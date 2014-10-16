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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:20 BJT

《香港报摘》--信报10月16日

* 头版头条：

--略为喘定的欧美股市周三又再重挫，道琼斯工业平均指数 盘初曾急泻409点，美债息也见16个月新低。数据差令美国联储局提前加息的机会大减，美元即跌，刺激金价造好。

* 其他：

--国际货币基金组织（IMF）驻香港代表罗翰明表示，估计占领行动将为香港零售业带来负面影响，但至今暂未有迹象显示未来一至两季本港企业投资、普罗大众消费信心以至经济将受到冲击。

--周大福 于财年第二季的零售额按年下降10，但跌幅较首季收窄22个百分点；整体同店销售则下跌20%，较首季跌幅亦收窄20个百分点。

--顺风光电 大股东郑建明称，现正计划把其私人持有的LED企业昌能光电安排于明年第二季在美国上市，集资金额约50亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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