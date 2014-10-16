欧元区经济：法国预算草案考验欧盟规则，意大利也可能不符要求

路透巴黎/布鲁塞尔10月15日 - 欧盟预算规则周三面临近十年来最大考验，此前法国提出的2015年预算草案未将赤字控制在欧盟上限之内，而意大利也可能达不到欧盟要求。

各成员国政府2013年授权欧盟执委会审查各国预算草案，以防主权债务危机重演。欧盟执委会今年将是第二年行使这个权力，以确保各国预算草案符合欧盟规则。

如果预算草案的主要参数，远远达不到该国之前的承诺，欧盟执委会可以退回草案，要求更改。

法国可能成为第一个被执委会退回草案的国家，意大利被退回的可能性也很高，奥地利也可能因为删减的结构性预算赤字达不到要求，而遭到执委会抨击。

如今令人担忧的是，欧元区已经被美国、英国与其他从长期经济放缓的形势中逐渐突围的国家远远抛在脑后。法国认为撙节预算效果将适得其反，应该再给法国两年时间控制赤字，同时欧盟应该增加投资以促进经济成长。

法国财政部一位消息人士表示，法国政府周三已经在正式的期限前提交预算草案，不过该消息人士并未提及内容细节。

欧盟官员表示，执委会对意大利的预算也不满意。