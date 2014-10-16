《新兴市场重要经济事件预告》--10月16日-10月23日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月16日(四)
菲律宾马卡蒂--菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)在国际财务总裁协会联合会(IAFEI)第44届世界大会上发言。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
10月17日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。
首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。
巴黎--法国总统奥朗德在经济合作暨发展组织(OECD)年会上会见国际货币基金组织(IMF)、OECD、世界银行、国际劳工组织(ILO)及世界贸易组织(WTO)领导人(1600)。
10月20日(一)
暂无重要经济事件。
10月21日(二)
暂无重要经济事件。
10月22日(三)
伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。
好望角--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。
温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。
10月23日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。