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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:28 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月16日-10月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月16日(四)

菲律宾马卡蒂--菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)在国际财务总裁协会联合会(IAFEI)第44届世界大会上发言。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

10月17日(五)

科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。

首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。

巴黎--法国总统奥朗德在经济合作暨发展组织(OECD)年会上会见国际货币基金组织(IMF)、OECD、世界银行、国际劳工组织(ILO)及世界贸易组织(WTO)领导人(1600)。

10月20日(一)

暂无重要经济事件。

10月21日(二)

暂无重要经济事件。

10月22日(三)

伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。

好望角--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。

温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。

10月23日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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