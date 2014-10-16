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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

路透香港10月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7567港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周三收低173.45点，或1.06%，报16,141.74点。因持续担忧全球需求疲弱。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       158.240   -1.54      29623            12.274       0.12
 中国铝业                      10.080   -1.08      32193             3.128      -1.03
 中国移动                      59.100   -0.77     240099            91.684      -0.94
 中国人寿                      41.100   -1.11      57680            21.253      -1.15
 中石油                       119.130   -2.15      73548             9.241      -0.85
 中石化                        85.530   -0.52      50067             6.634       0.06
 汇丰控股                      49.640   -1.39    3897856            77.009      -2.02
 中电信                        59.960   -0.38      10721             4.651      -0.83
 中国联通                      14.840    0.47      75689            11.511      -0.60
 兖州煤业                       8.030   -0.62      24648             6.229      -1.60
 华能国际                      45.120   -1.70      14401             8.750      -0.12
 南方航空                      16.820    3.19      32461             2.609      -3.00
 东方航空                      17.450    4.24       4588             2.707      -1.92
 中芯国际                       4.760    0.63      14512             0.738      -2.84（完）
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