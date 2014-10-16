《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7567港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低173.45点，或1.06%，报16,141.74点。因持续担忧全球需求疲弱。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 158.240 -1.54 29623 12.274 0.12 中国铝业 10.080 -1.08 32193 3.128 -1.03 中国移动 59.100 -0.77 240099 91.684 -0.94 中国人寿 41.100 -1.11 57680 21.253 -1.15 中石油 119.130 -2.15 73548 9.241 -0.85 中石化 85.530 -0.52 50067 6.634 0.06 汇丰控股 49.640 -1.39 3897856 77.009 -2.02 中电信 59.960 -0.38 10721 4.651 -0.83 中国联通 14.840 0.47 75689 11.511 -0.60 兖州煤业 8.030 -0.62 24648 6.229 -1.60 华能国际 45.120 -1.70 14401 8.750 -0.12 南方航空 16.820 3.19 32461 2.609 -3.00 东方航空 17.450 4.24 4588 2.707 -1.92 中芯国际 4.760 0.63 14512 0.738 -2.84（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。