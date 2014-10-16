《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--行政院长江宜桦披露两周内还有食安未爆弹，国安局长李翔宙昨日表示，确实还有未爆弹，目前仍在调查中，食安问题不只重创台湾产品的国际形象，也已形成与他国洽签FTA的负面影响。
--随着中国大陆官方扶持本土半导体产业的动作加速，昨日台湾IC设计业龙头联发科 董座蔡明介低调赴北京拜会大陆工信部副部长杨学山，因时机敏感微妙，引发外界关注与联想。
--台股昨日重挫112点，金管会主委曾铭宗表示，外资13、14日已回头转为净汇入，且在台股卖超幅度缩小，昨日台股下挫主要是〞内部因素〞，相信这波食安风暴应会尽快厘清，让台股回归基本面。
--大陆呆帐风险升高，立委许添财、吴秉叡等15日提案，要求台资银行对每一陆企贷款金额逾1亿人民币以上要增提担保品，或公股银行应暂缓对陆企办理无担信用贷款，最后在金管会主委曾铭宗争取下，先观察半年，若陆企逾放仍攀高，再来订控管标准。
*经济日报：
--本月27日将正式上线的〞开放式基金受益凭证交易平台〞，昨日开始接受申请。柜买中心表示，只要净资产价值达到3亿台币以上的境内股票型基金，均可检具资料申请登录交易。
--由台塑 公司和日本出光兴产共同投资、在六轻工业区新设氢化石油树脂厂，昨日通过经环评大会拍板过关，此案总投资金额约35亿台币，预计2016年第2季动工，2018年量产。
--半导体封测龙头日月光 为冲刺先进制程，昨日董事会通过启动4亿美元、约136.8亿台币的海外可转债(ECB)筹资计画，预定下月募集完成。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。