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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月16日

*工商时报：

--行政院长江宜桦披露两周内还有食安未爆弹，国安局长李翔宙昨日表示，确实还有未爆弹，目前仍在调查中，食安问题不只重创台湾产品的国际形象，也已形成与他国洽签FTA的负面影响。

--随着中国大陆官方扶持本土半导体产业的动作加速，昨日台湾IC设计业龙头联发科 董座蔡明介低调赴北京拜会大陆工信部副部长杨学山，因时机敏感微妙，引发外界关注与联想。

--台股昨日重挫112点，金管会主委曾铭宗表示，外资13、14日已回头转为净汇入，且在台股卖超幅度缩小，昨日台股下挫主要是〞内部因素〞，相信这波食安风暴应会尽快厘清，让台股回归基本面。

--大陆呆帐风险升高，立委许添财、吴秉叡等15日提案，要求台资银行对每一陆企贷款金额逾1亿人民币以上要增提担保品，或公股银行应暂缓对陆企办理无担信用贷款，最后在金管会主委曾铭宗争取下，先观察半年，若陆企逾放仍攀高，再来订控管标准。

*经济日报：

--本月27日将正式上线的〞开放式基金受益凭证交易平台〞，昨日开始接受申请。柜买中心表示，只要净资产价值达到3亿台币以上的境内股票型基金，均可检具资料申请登录交易。

--由台塑 公司和日本出光兴产共同投资、在六轻工业区新设氢化石油树脂厂，昨日通过经环评大会拍板过关，此案总投资金额约35亿台币，预计2016年第2季动工，2018年量产。

--半导体封测龙头日月光 为冲刺先进制程，昨日董事会通过启动4亿美元、约136.8亿台币的海外可转债(ECB)筹资计画，预定下月募集完成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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