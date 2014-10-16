版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:35 BJT

《台湾重要政经日程》--10月16日

===================今日重要政经消息=============================

10/16(四)

--09:00 行政院院会。

--09:00 立法院财政委员会邀请金管会审查预算案。

--14:00 美国再工业化下台湾产业新愿景论坛。

--14:00 台积电 投资人说明会。

--14:30 大立光 投资人说明会。

--16:30 经济部业务会报。

--16:30 金管会例会。

===================================================================

10/20(一)

*--14:00 行政院记者会〞自由经济示范区的金融服务行动方案〞。

--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。

10/22(三)

--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。

10/23(四)

--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。

10/24(五)

--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。

10/29(三)

--14:00 台湾友达 投资人说明会。

--17:00 台湾联电 投资人说明会。

10/31(五)

--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。

11/4(二)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。

11/5(三)

--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。

--16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。

11/7(四)

--16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。

11/10(一)

--13:30 台积电 公布10月营收。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/21(五)

--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

12/1(一)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。

12/24(三)

--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。

12/26(五)

--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。

==========================================================================

2015年

*1/1(四)

--公众假期金融市场休市一日。

*2/18(三)-2/23 (一)

--农历春节假期，金融市场休市。

*4/3(五)-4/4(一)

--清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。

*6/19(五)

--端午节补假，金融市场休市一日。

*9/28(一)

--中秋节补假，金融市场休市一日。

*10/9(五)

--国庆日补假，金融市场休市一日。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐