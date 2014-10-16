美国债市：公债劲扬之后，年底前收益率料将再度走高--贝莱德主管

路透纽约10月15日 - 贝莱德 债券部门主管表示，美国公债指标收益率(殖利率)在年底前应会小幅走高。周三美债上扬，10年期公债收益率一度跌破2%，为16个月以来首见。

受全球经济忧虑情绪影响，美国公债避险买盘自上周以来大量涌现。周三发布的疲弱美国数据进一步加重了这种担忧。

贝莱德基础固定收益部门首席投资官Rick Rieder周三表示，美债劲扬过程中，“起主导作用的是技术面，而非基本面因素。”他周三发表声明表示，美债上扬是因为大投资者解除押注美国公债收益率走高的期货头寸。

“市场波动巨大，意味着这不大可能是因为市场人士普遍重估基本面经济状况所致，尽管今天上午发布的一些数据表现不佳，”他说。

贝莱德总部设在纽约，旗下管理4.3万亿(兆)美元资产，是全球最大的资产管理公司。

Rieder负责管理规模219亿美元的贝莱德策略收益机会基金(BlackRock Strategic Income Opportunities Fund) 以及规模36亿美元的贝莱德总回报债券基金(BlackRock Total Return Bond Fund) 。

美国交易时段早盘，美国10年期公债收益率一度跌至1.865%，当日收于2.129%，较周二尾盘下跌了8个基点。

Rieder表示，美国10年期公债收益率的合理水平大约在2.65%-2.75%，而自4月以来就一直没有达到这一区间。

他说在今年年底之前，美国10年期公债收益率可能“再次走高，但目前来看顶端可能有所下移，”介于2.50%-2.60%。

他说，近期美国10年期公债收益率将逼近3%。

鉴于10年期公债收益率大幅下挫，他认为高收益债券，亦即垃圾债券比今年稍早时“更具吸引力”，因为这类债券相对于公债的风险溢价有所上升。

他指出，目前垃圾债券平均收益率较10年期美国公债高出6.5个百分点，而之前的利差为5.0个百分点。

Rieder说，垃圾债违约率“暂时应会保持在较低水平”