台湾债市：五年公债殖利率盘初创一个半月低位，因美债价格跳涨

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北10月16日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周四盘初大跌，因昨晚美债价格跳涨，在空手交易商急忙回补带动下，令五年公债殖利率 创下一个半月盘中低位。
美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率报2.054%，为2013年5月来最低。
本地时间9:08，103/15殖利率跌4.2基点报1.1580%。五年公债殖利率前低在9月1日的1.1450%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。