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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 09:13 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初创一个半月低位，因美债价格跳涨

路透台北10月16日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周四盘初大跌，因昨晚美债价格跳涨，在空手交易商急忙回补带动下，令五年公债殖利率 创下一个半月盘中低位。

美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率报2.054%，为2013年5月来最低。

本地时间9:08，103/15殖利率跌4.2基点报1.1580%。五年公债殖利率前低在9月1日的1.1450%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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