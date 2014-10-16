台湾债市：五年公债殖利率盘初创一个半月低位，因美债价格跳涨

路透台北10月16日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周四盘初大跌，因昨晚美债价格跳涨，在空手交易商急忙回补带动下，令五年公债殖利率 创下一个半月盘中低位。

美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率报2.054%，为2013年5月来最低。