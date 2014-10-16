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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:13 BJT

全球金市：金价盘旋在一个月高位附近，避险因素予以支撑

避险资金推动美国公债价格大涨，10年期指标公债收益率(殖利率)低见1.865%，为2013年5月以来最低水平。油价与美元同样承压。

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。 这些消息令投资人却步。

美国数据疲弱，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息时间点，这可能有利于无息资产黄金。

中国的数据亦显示通胀率下滑至约五年低位。美国周三警告称，欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面。

黄金、日圆与公债等避险资产皆因经济成长疑虑受益。

不过黄金未能保住前一交易日的涨幅，仍令人怀疑金价还能上涨多少。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR表示，该基金周三黄金持仓量较周二减少0.27%，至759.14吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛)
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