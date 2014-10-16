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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**上海证券报**

--截至15日，397家创业板公司已有394家预告前三季度业绩，超过六成公司报喜。并购重组后带来的并表，让不少上市公司体会到了交易带来的业绩攀升，在业绩同比大增的公司中，不少都包含了此类因素。

**证券时报**

--中国证券业协会公布了2014年证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果，共有79家券商获得评级。其中，获得A类评级的券商有16家，B类24家，C类39家。

**21世纪经济报道**

--中国广核集团成为罗马尼亚Cernavoda核电站3、4号机组项目的“最终投资者；10月17日，中广核还将依照此结果，与罗马尼亚国家核电公司签订该项目建设意向书，标志着中广核在推动落实中国核电“走出去”战略的征程上迈出了坚实的一步。

**东方早报**

--中国国内保险业首个养老产业投资平台--太平洋保险养老产业投资管理公司首个项目本月将开始招投标，按照初步规划，太保养老投资公司首个项目是上海市徐虹北路的自有物业项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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