《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--截至15日，397家创业板公司已有394家预告前三季度业绩，超过六成公司报喜。并购重组后带来的并表，让不少上市公司体会到了交易带来的业绩攀升，在业绩同比大增的公司中，不少都包含了此类因素。
**证券时报**
--中国证券业协会公布了2014年证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果，共有79家券商获得评级。其中，获得A类评级的券商有16家，B类24家，C类39家。
**21世纪经济报道**
--中国广核集团成为罗马尼亚Cernavoda核电站3、4号机组项目的“最终投资者；10月17日，中广核还将依照此结果，与罗马尼亚国家核电公司签订该项目建设意向书，标志着中广核在推动落实中国核电“走出去”战略的征程上迈出了坚实的一步。
**东方早报**
--中国国内保险业首个养老产业投资平台--太平洋保险养老产业投资管理公司首个项目本月将开始招投标，按照初步规划，太保养老投资公司首个项目是上海市徐虹北路的自有物业项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。