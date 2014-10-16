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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.94%，上日加权利率3.0574%

路透上海10月16日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在2.94%，上日该期限加权平均利率为3.0574%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.94% 3.16% 3.0574%

周三银行间市场质押式回购总成交金额11,336.17亿元，较上日的10,709.16亿元进一步增加；其中，隔夜品种为9,460.50亿元，上日为9,212.41亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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