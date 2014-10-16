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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:09 BJT

金属期市：伦铜价格企稳，上日创下六个月最大单日跌幅

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

美国周三再度发出警告，认为欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面，称欧洲央行最近采取的举措或许不足以避免通缩。

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，创出2010年1月以来的56个月低点，令人更加担忧全球经济成长正在快速降温，除非各国政府采取大胆措施来刺激经济。

在董事会拥有一席之地、在全球最大矿业公司拥有更大影响力、获得秘鲁的一个铜矿或完全控制几内亚的一个铁矿。了解中国铝业策略的消息人士称，当贸易巨头嘉能可 考虑对力拓 重新发起收购时，这些很可能就是力拓最大股东--中国铝业开出的条件。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张涛；审校 郑茵/戴素萍)
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