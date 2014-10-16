金属期市：伦铜价格企稳，上日创下六个月最大单日跌幅

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。
美国周三再度发出警告，认为欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面，称欧洲央行最近采取的举措或许不足以避免通缩。
中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，创出2010年1月以来的56个月低点，令人更加担忧全球经济成长正在快速降温，除非各国政府采取大胆措施来刺激经济。
在董事会拥有一席之地、在全球最大矿业公司拥有更大影响力、获得秘鲁的一个铜矿或完全控制几内亚的一个铁矿。了解中国铝业策略的消息人士称，当贸易巨头嘉能可 考虑对力拓 重新发起收购时，这些很可能就是力拓最大股东--中国铝业开出的条件。 (完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。