中国债市动态：现券及国债期货双向波动明显，信贷数据超预期

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率双向波动明显。因公开市场正回购利率未续降，且稍后公布的9月新增信贷超过预期，导致收益率先跌后涨，至跌幅尽数回吐。不过随后受国债期货拉升影响，又再次下探。
交易员认为，中国经济一时难有明显起色，支撑债市长期向好预期。考虑到近日收益率下行过快，现券收益率涨涨跌跌中进行消化盘整也很正常。
中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。
上海一银行交易员称，现券收益率开盘走低，但随着好于预期的金融数据公布，收益率跌幅全部回吐。不过国债期货早盘尾段再现急升，带动现券收益率又有所下行。
他认为，从长期看，债市向好的基础仍然存在。只是近日收益率下行过快，需要时间消化整理。在目前收益率水平上，买卖意愿均有，所以交投活跃度也较前期增加。
剩余期限约9.3年的国开债140205券最新报价 在4.5200%/4.4600%，上日尾盘为4.5800/4.4500%。
另外，央行公开市场今日进行的200亿元人民币14天正回购操作，利率持平于3.40%，未能延续周二利率下行势头。
早盘国债期货市场波动加大。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.556元，较上日结算价涨0.26元，或0.27%。(完) (发稿 李宏薇；审校 吴云凌/曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。