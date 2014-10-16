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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 11:57 BJT

中国债市动态：现券及国债期货双向波动明显，信贷数据超预期

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率双向波动明显。因公开市场正回购利率未续降，且稍后公布的9月新增信贷超过预期，导致收益率先跌后涨，至跌幅尽数回吐。不过随后受国债期货拉升影响，又再次下探。

交易员认为，中国经济一时难有明显起色，支撑债市长期向好预期。考虑到近日收益率下行过快，现券收益率涨涨跌跌中进行消化盘整也很正常。

中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。

上海一银行交易员称，现券收益率开盘走低，但随着好于预期的金融数据公布，收益率跌幅全部回吐。不过国债期货早盘尾段再现急升，带动现券收益率又有所下行。

他认为，从长期看，债市向好的基础仍然存在。只是近日收益率下行过快，需要时间消化整理。在目前收益率水平上，买卖意愿均有，所以交投活跃度也较前期增加。

剩余期限约9.3年的国开债140205券最新报价 在4.5200%/4.4600%，上日尾盘为4.5800/4.4500%。

另外，央行公开市场今日进行的200亿元人民币14天正回购操作，利率持平于3.40%，未能延续周二利率下行势头。

早盘国债期货市场波动加大。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.556元，较上日结算价涨0.26元，或0.27%。(完) (发稿 李宏薇；审校 吴云凌/曾祥进)
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