《全球汇市》美元大跌，因美国疲弱数据引发经济成长疑虑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欧元兑日圆 上涨0.3%至135.92，隔夜曾触及11个月低位135.04。
美元指数 下跌0.3%至84.848，隔夜跌至三周低位84.472。
汇市将再次静候美国数据，像是今日稍晚出炉的9月工业生产和一周初请失业金人数，及其对股债市的影响。
澳元兑美元 回落0.4%至0.8796美元，隔夜上涨逾1%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2839 1.2836 +0.02 -6.59 1.3745
美元/日圆 105.99 105.90 +0.08 +0.66 105.30
欧元/日圆 136.08 135.93 +0.11 -5.98 144.73
美元/瑞郎 0.9403 0.9398 +0.05 +5.32 0.8928
英镑/美元 1.5999 1.6019 -0.12 -3.36 1.6556
美元/加元 1.1250 1.1253 -0.03 +5.93 1.0620
澳元/美元 0.8798 0.8824 -0.29 -1.29 0.8913
新西兰元/美元 0.7980 0.7986 -0.08 -2.75 0.8206
澳元/日圆 93.250 93.450 -0.21 -0.64 93.850
新西兰元/日圆 84.580 84.570 +0.01 -2.12 86.410
英镑/日圆 169.57 169.64 -0.04 -2.73 174.33
澳元/新西兰元 1.1018 1.1045 -0.24 +1.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王兴亚/孙茉莉/戴素萍 审校 徐文焰/张荻/张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。