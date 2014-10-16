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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:11 BJT

《全球汇市》美元大跌，因美国疲弱数据引发经济成长疑虑

欧元兑日圆 上涨0.3%至135.92，隔夜曾触及11个月低位135.04。

美元指数 下跌0.3%至84.848，隔夜跌至三周低位84.472。

汇市将再次静候美国数据，像是今日稍晚出炉的9月工业生产和一周初请失业金人数，及其对股债市的影响。

澳元兑美元 回落0.4%至0.8796美元，隔夜上涨逾1%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2839 1.2836 +0.02 -6.59 1.3745

美元/日圆 105.99 105.90 +0.08 +0.66 105.30

欧元/日圆 136.08 135.93 +0.11 -5.98 144.73

美元/瑞郎 0.9403 0.9398 +0.05 +5.32 0.8928

英镑/美元 1.5999 1.6019 -0.12 -3.36 1.6556

美元/加元 1.1250 1.1253 -0.03 +5.93 1.0620

澳元/美元 0.8798 0.8824 -0.29 -1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.7980 0.7986 -0.08 -2.75 0.8206

澳元/日圆 93.250 93.450 -0.21 -0.64 93.850

新西兰元/日圆 84.580 84.570 +0.01 -2.12 86.410

英镑/日圆 169.57 169.64 -0.04 -2.73 174.33

澳元/新西兰元 1.1018 1.1045 -0.24 +1.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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