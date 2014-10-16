《路透晚报》--10月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国9月信贷攀高但实际需求未必强，年内料仍是定向宽松发力

中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。预计年内央行仍有望以定向宽松为主，不过与此前相比，市场降息呼声渐强，唯最早时点可能要至明年上半年。

--中国央行：预计M2增速稳定在13%左右，未来货币信贷增速料总体趋降

中国央行周四公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。

--中国数据：9月实际使用外资(FDI)同比上升1.9%，出口增长正常--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称，9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%，预计今年全国吸收外资仍将保持平稳态势，全年社会消费品零售总额增长12%以上。

--银行观点：中国9月末外储下降反映央行有意减少外储资产--澳新银行

中国央行周四公布三季度末外汇储备余额较上季度末回落，且低于路透调查预估。澳新银行据此认为，中国外汇储备意外下滑反映央行有意减少外汇储备资产，从而导致了人民币汇率走强。

--中国央企：前三季度累计实现利润同比增长6.6%--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会周四公布，2014年前三季度中央企业累计实现利润总额1.1万亿元人民币，同比增长6.6%。

--中国能源：9月份全社会用电量4,570亿千瓦时，同比增长2.7%--能源局

中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。

--香港社会：政府冀最快下周与学联会面，尽快恢复社会秩序

面对持续占领行动引发社会冲突升温，香港特区行政长官梁振英周四称，政府希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面，并尽快恢复社会秩序及开始新一轮政制改革谘询工作。

--路透调查：台湾9月外销订单年增率料放缓至3.3%

路透对分析师的调查结果显示，台湾9月外销订单预料较去年同期成长3.3%，增幅低于8月的5.2%。

【金融】

--中国保险：保监会连发四文严控行业风险，首次开展现金流压力测试

中国保险监督管理委员会近日发布对行业流动性监管征求意见，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，旨在对保险公司流动性风险管理提出最低监管要求，防范流动性风险。

--中港个股：中行称发行境外优先股后，一级资本充足率升0.42个百分点

中国银行周四称，发行65亿美元境外优先股后，其一级资本充足率将提升0.42个百分点。因获认购热烈，该行周三晚间已将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。

【固定收益】

--《分析》中国央行引导融资成本下行意图明显，但全面宽松暂无望

中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。但信贷数据等高于预期，显示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改，并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。

--中国金融：券商短期公司债将实行余额管理，期限在一年以内--上交所

继上海证券交易所周三宣布将推出证券公司短期公司债券后，相关试点办法细则随后在周四发布，该业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。

--中国货币市场：隔夜和七天回购利率续降，乐观预期下长期限资金需求弱

中国银行间资金市场周四隔夜及七天期回购利率续降，资金供给依旧十分宽松；而在央行本周再度调低正回购利率后，市场对未来政策预期更为乐观，长期限资金需求则进一步减弱。

--中国债市动态：现券及国债期货双向波动明显，信贷数据超预期

中国银行间债市周四早盘现券收益率双向波动明显。因公开市场正回购利率未续降，且稍后公布的9月新增信贷超过预期，导致收益率先跌后涨，至跌幅尽数回吐。不过随后受国债期货拉升影响，又再次下探。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.0458%，两年4.2034%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债，一年和两年的中标收益率分别为4.0458%和4.2034%，三年期为4.2216%；投标倍数分别为4.70倍、3.04倍和3.92倍。

--新债招标：中国铁路总公司10年期固息债中标利率4.88%--发行快报

中国债券网周四刊登发行快报显示，铁路总公司上午招标的150亿元人民币10年期固息债，中标利率为4.88%；此前设定的招标利率区间为4.48%-5.48%。另据业内人士透露，该债的投标倍数为1.89倍。

【外汇】

--全球汇率：美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币仍大大被低估

美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。

--中国汇市：人民币即期高开后涨幅收窄，升值预期无转强迹象

中国人民币兑美元周四高开后涨幅收窄。隔夜国际美元大跌，中间价顺势走高并刷新近七个月高位。人民币盘中一度趋近6.12元，继续刷新逾七个月高点，但此后购汇明显增加令升幅收窄。

--台湾汇市：美国财政部称弹性汇率政策有助减轻冲击，台湾央行应提高透明度

尽管台湾央行认为汇率过度波动与失序会危及经济金融稳定，且藉浮动汇率政策达成货币自主已受到很大挑战，但美国财政部报告显然并不赞同。周三美国财政部对国会半年报告中引述BIS报告指出，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，并将有助减少汇率错配。

--离岸人民币：第三季点心债发行量略有下滑，年度发行量将继续走强--惠誉

评级机构惠誉周四称，今年第三季度点心债发行量略有下降，但预计第四季度的发行将出现反弹，且全年点心债发行仍将保持增长趋势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，信贷数据好于预期但难提振大盘

中国股市沪综指周四收跌，盘中一度冲击年内高点后明显回落，今日公布的信贷数据虽好于预期但仍难提振大盘。分析师指出，数据显示M2整体处于较低水平，整体经济形势仍显疲弱，企业盈利压力渐现，资金流入出现放缓，整体市场将进入调整格局。

--中国新股：12家新股启动IPO程序月底集中发行，数千亿元资金再扎堆

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

--中国证券：券商三年内至少补充一次资本，建资本补充机制--证监会高层

中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。

--中美贸易：美商务部确定对中国制冷剂征收高额关税，最高达303.42%

美国商务部周三确定对进口的中国制冷剂征收高额关税，称该商品在美国售价过低，而且是利用中国政府的补贴进行生产。

--中国农业：明年小麦最低收购价为每50公斤118元，保持今年水平不变--发改委

中国国家发改委称，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2015年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。

--全球矿业：中国五矿资源拟投入30亿美元完成秘鲁LAS BAMBAS铜矿建设

中国五矿资源称，预计将投入约30亿美元完成秘鲁Las Bambas大型铜矿的建设，并计划2016年第一季投产。投资成本规模高于此前预期，而投产时间晚于预期。

--台湾个股：台积电估第四季营收季增3.8-5.24%，毛利率略走低

全球晶圆代工龙头--台积电周四表示，预估第四季合并营收2,170-2,200亿台币，较第三季的2,090.5亿成长3.8-5.24%。该公司第三季净利为763亿台币，较上年同期的519.5亿成长46.9%，较上季的597亿则成长27.9%。

--香港个股：雅居乐与负责云南项目的高管失去联络，缩减供股计划