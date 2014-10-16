《全球主要央行动态》--10月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月9日-10月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。

彭博新闻报导，美联储主席叶伦在周末一个闭门会议上表示，美国经济看来有望成长约3%，通胀将升向联储目标水准。

达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储不应只因为最近股市下跌就考虑启动新一轮刺激。“现在考虑又一轮量化宽松为时尚早，”他在接受Fox Business Network(FBN)专访时谈到美联储三轮购债举措时表示，“市场修正并不意味着经济出问题了。”

旧金山联储总裁威廉姆斯淡化对于全球经济疲弱的担忧。他称只有当通胀和薪资增长不能加强时，才会把明年加息的计划推后。他表示，在必要时，美联储首先可以做的是对外透露，美国利率继续停留在近零水准的时间会延长至2015年中期以后。目前他仍预期2015年中期升息。

虽然全球经济前景转弱以及美元强势上涨，克利夫兰联储总裁梅斯特接受纽约时报专访时仍不认为须调降她对通胀或经济成长的预估。她称美联储提振通胀重返2%目标的进展缓慢，但她对此并未感到太过不安。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储未来在决定何时升息时，应该宁可偏于谨慎，担心在全球经济形势疲弱之际断送美国经济复苏。他重申，他认为可能在2016年初之前都不需要升息。他表示，在升息问题上“我们应该特别耐心，”即便是让通胀率高过美联储的目标水准。

美联储官员们评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。联储理事塔鲁洛表示，“我担心全球经济成长情况。当中的下档风险要多于上档风险....我们的政策显然必须考虑到这点。”芝加哥联储总裁埃文斯表示，美元升值和海外经济成长疲弱，可能意味着美国通胀将放缓，削弱美国升息的理由。

美联储两位高官表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。副主席费舍尔表示，“我们现在认为，资本市场对升息的判断基本正确，但实际上我们自己也不知道何时开始。”旧金山联储总裁威廉姆斯拒绝就这一措辞给出具体时间范围，但表示他认为2015年中期加息“在我看来是一个合理的猜测”。

费城联储总裁普洛瑟表示美联储应当依据经济数据做出决策，而非日期。普洛瑟还呼吁美联储增加定期向决策层提交政策报告的频率。他重申，国会应把失业率从美联储的官方政策目标中移除，从而让联储可以专注于通胀率。美联储当前每半年向国会提交一次综合政策报告，且主席叶伦会向议员陈述。普洛瑟建议每季度提交报告会更好。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉称预计欧元区将恢复复苏，不过幅度仍然不大。德拉吉称围绕经济前景的风险仍偏下档；目前经济动能转弱可能在一定程度上导致更多民间投资复苏被推迟。德拉吉称，央行管委会一致承诺在必要时动用更多权限范围内的非常规工具 。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，不会永远排除量化宽松政策。“我想(量化宽松)可能不会超出我们的职权范围。这是一个可能方法--不过需要详细讨论。”

诺沃特尼另外表示，欧元走弱，是对明年欧元区经济增长感到乐观的主要原因，且将扶助欧元区应对目前通胀过低的问题。

欧洲央行管理委员会委员韩伟森称，在当前刺激举措完全得到落实之前，考虑进一步推出货币政策措施为时过早。韩伟森称，这些措施“对经济”产生影响，需要一段时间。

欧洲央行执委普雷特表示，他预期欧洲央行对大型银行业者进行的财务体检，将有助于恢复对该行业的信心。欧洲央行将在10月26日公布银行业质量检查的结果。

欧洲央行执委科尔表示，多数欧洲国家都已经在整顿公共财政方面做出努力，所以欧洲关于撙节政策的讨论基本结束。科尔表示，特别宽容那些没有努力改革的国家，对那些实施了改革的国家很不公平。这明显是指法国。

波兰央行总裁贝尔卡表示，德国和法国之间需要作出重大妥协，为欧元区推进新的大规模财政及货币刺激措施铺平道路，以恢复欧元区经济。

英国央行总裁卡尼在专访中表示，欧元区经济疲软，将只是协助决定央行何时升息的因素之一。卡尼向美国有线电视新闻网(CNN)表示，欧元区及其他地区经济疲软，是国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议的一大主题，但英国经济复苏主要是由国内因素推动。”

英国央行一如预期维持利率在纪录低点0.5%不变，自五年半以前金融危机进入最严重阶段以来，该利率一直维持在这个水平。欧元区有再次出现衰退的风险，美联储对政策态度慎重，影响了对英国首次升息时点的预期，可能导致英国推迟加息。

英国央行表示，将在12月16日0700GMT公布英国银行业压力测试结果，同时还将发布半年度的金融稳定性报告。英国央行在一份声明中表示，已经收到各行的的初步压力测试结果，正在对其展开分析。

瑞士央行总裁乔丹表示，在全球经济疲弱、欧元区前景恶化和商品价格下滑之际，将采取一切必要手段防范通缩。乔丹表示，鉴于瑞士主要贸易伙伴欧元区经济形势恶化，决策者正在密切关注通胀率可能变成负值的风险，即通缩风险。瑞士央行把2015和2016年通胀率预估分别下调至0.2%和0.5%。

瑞士央行副总裁丹亭指出，央行将以最大决心保卫瑞郎汇率上限，但在央行基本情境设定中，并不包括使用负利率。

丹亭还表示，该行对瑞郎汇价设定的上限是其维持恰当货币条件和稳定物价的主要工具。

**中国**

中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值(GDP)增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。

中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。

中国央行称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

**日本和韩国**

日本央行总裁黑田东彦表示，全球四大央行的货币政策之间存在差异是合理的，因为它们反映了各自不同的经济形势。他重申，虽然日本经济正迈向温和复苏，但日本央行将坚守量化宽松(QE)政策，因为该国通胀率仍仅为目标水平2%的一半。

日本央行公布的9月3-4日会议记录显示，部分央行委员担心，对不同国家经济表现和货币政策的预期不同，可能导致市场波动加剧。会议记录称，央行委员还认为，随着就业市场和薪资水平改善，经济可望继续温和复苏趋势。

日本央行理事雨宫正佳表示，央行的量化宽松政策压低了利率，使银行放贷更容易。雨宫正佳在议会称，量化宽松也有助于扩大融资需求，为整体经济增长做出贡献。

雨宫正佳表示，央行总裁黑田东彦认为只要汇率波动反映了基本面情况，那么日圆疲弱对经济有利。

韩国央行调降政策利率，为三个月内第二次降息，追平了利率的纪录低点。央行并未明确表示宽松周期结束，说明再次降息的可能性犹存。韩国央行还下调对今明两年的经济增长和通胀预估，也符合市场预期，但央行称该国不会马上陷入通缩。

**澳洲**

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，尽管澳元近期下跌，但仍“高于根据基本面因素做出的预估”。德贝尔说这意味着汇率在实现均衡经济增长方面起到的辅助作用，不及正常预期程度。“汇率走低在这方面将是有益的，”他说。

**其他国家**

新加坡金管局下调了对2014年整体和核心通胀率的预估值，但维持偏紧货币政策立场不变，与预期一 致。金管局称，未来几个季度，核心通胀率或守在历史平均水准以上。新加坡金管局公布，将维持坡元名义有效汇率温和逐步升值的政策，坡元升值坡度、波动幅度和波动区间中点水平将维持不变 。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜表示，俄罗斯卢布汇率将按步就班从明年起自由浮动， 但她对过去数周央行干预卢布贬值的政策做出辩护。纳比乌里娜表示，该行过去10日已经花费约60亿美元保护卢布汇率，她并称汇市情势获得控制。

巴西央行总裁托比尼表示，一旦美国开始升息，巴西经济波动情况可能加剧。“随着美国收紧货币政策，我们预计经济的波动性将上升。巴西一直在为此做准备，”托比尼并称，巴西央行预计近期的利率上升将抑制通胀，且准备在必要时采取进一步举措解决问题。 (完)

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