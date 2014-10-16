《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*明报：
--市传中国内地市值第五大的证券商华泰证券 正研究在香港上市的可能性，并且已经与投资银行进行接触，估计最快明年落实。
--证监会收购及合并委员会裁定，ArcelorMittal 毋须对中国东方 提出全面收购，原因是ArcelorMittal在处理中国东方的股份安排上，未令一致行动人士持股增加并触发强制全面收购触发点。
*星岛日报：
--香港电视 截至8月底止第二次中期业绩，受累于投资物业估值盈余减少以及多媒体业务资产减值，亏损扩大至1.63亿港元，不派中期息；营业额为139万港元，按年减少82%。
*苹果日报：
--恒地 主席李兆基私人持有的尖沙嘴服务式住宅项目凯誉，继金管局8月初向银行发出指引如何处理凯誉按揭后，税务局一个月前亦发信通知业主物业属商业契，所有买家须缴付双倍印花税，料介乎楼价7.5-8.5%。
--中信银行 香港子公司信银国际推出1个月人民币定期存款，年利率达4.5厘，门槛为5万元，实收187.5元利息，惟客户须以港元新资金兑换人民币作定存。
*东方日报：
--中金再生 遭证监会指控在公开招股章程夸大财政状况兼有造假交易，指称的交易款项只是以兜圈形式“左手交右手”，高等法院批准证监会在呈请中金再生的清盘案中，加入逾23亿港元的循环转款指控。
--中国人寿 今年首九个月保费收入为2,714亿元人民币，按年跌2.05%；单计九月的保费收入335亿元，同比增加10.9%。
*文汇报：
--中国电信 母公司与前海管理局签订战略合作协议，共同推动“前海卡”的发行工作，此举将取消深港漫游费用，拨打接听香港电话均以市话计算收费，在深圳拨打国际长途按香港收费收取，将大大降低移动通信的语音收费和企业的营运成本。
*大公报：
--天合化工 就沽空机构指控作出多次澄清，但对股价未有太大刺激作用，公司宣布计划于未来半年时间，在公开市场回购最多1.5亿美元股份，折合约11.63亿港元，以周三收市价计约占已发行股本3.25%。（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。