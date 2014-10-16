《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

*明报：

--市传中国内地市值第五大的证券商华泰证券 正研究在香港上市的可能性，并且已经与投资银行进行接触，估计最快明年落实。

--证监会收购及合并委员会裁定，ArcelorMittal 毋须对中国东方 提出全面收购，原因是ArcelorMittal在处理中国东方的股份安排上，未令一致行动人士持股增加并触发强制全面收购触发点。

*星岛日报：

--香港电视 截至8月底止第二次中期业绩，受累于投资物业估值盈余减少以及多媒体业务资产减值，亏损扩大至1.63亿港元，不派中期息；营业额为139万港元，按年减少82%。

*苹果日报：

--恒地 主席李兆基私人持有的尖沙嘴服务式住宅项目凯誉，继金管局8月初向银行发出指引如何处理凯誉按揭后，税务局一个月前亦发信通知业主物业属商业契，所有买家须缴付双倍印花税，料介乎楼价7.5-8.5%。

--中信银行 香港子公司信银国际推出1个月人民币定期存款，年利率达4.5厘，门槛为5万元，实收187.5元利息，惟客户须以港元新资金兑换人民币作定存。

*东方日报：

--中金再生 遭证监会指控在公开招股章程夸大财政状况兼有造假交易，指称的交易款项只是以兜圈形式“左手交右手”，高等法院批准证监会在呈请中金再生的清盘案中，加入逾23亿港元的循环转款指控。

--中国人寿 今年首九个月保费收入为2,714亿元人民币，按年跌2.05%；单计九月的保费收入335亿元，同比增加10.9%。

*文汇报：

--中国电信 母公司与前海管理局签订战略合作协议，共同推动“前海卡”的发行工作，此举将取消深港漫游费用，拨打接听香港电话均以市话计算收费，在深圳拨打国际长途按香港收费收取，将大大降低移动通信的语音收费和企业的营运成本。

*大公报：

--天合化工 就沽空机构指控作出多次澄清，但对股价未有太大刺激作用，公司宣布计划于未来半年时间，在公开市场回购最多1.5亿美元股份，折合约11.63亿港元，以周三收市价计约占已发行股本3.25%。（完）

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