更新版 1-台湾债市：五年券殖利率创一个半月低位，因美债价格跳涨

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(新增交易商说法及细节)
路透台北10月16日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周四盘初大跌。因昨晚美债价格跳涨，在空手交易商急忙回补带动下，五年公债殖利率 一度创一个半月盘中低位，惟低档也见短多获利了结卖压出笼。
交易商认为，除全球经济增长的疑虑，导致市场对美联储升息预期延后外，台湾自身还有食安风暴可能让内需趋缓的问题，种种题材有利债市走多。但殖利率毕竟来到波段低位，此时只能随势操作。
“这时做空会怕，做多也毛毛的，只有且战且走。”一位证券商交易员说。
但一公股银行交易主管认为，欧洲、日本的经济前景都不佳，美国也将难以独善其身。在升息时点可能延宕的预期下，债市仍适合偏多操作。
台湾五年公债殖利率前低在9月1日的1.1450%。
美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率报2.054%，为2013年5月来最低。
预估指标公债主要交投区间： •五年公债103/15 ：1.15-1.17%
本地时间09:56时最新报价： •103/15期五年公债殖利率走跌3.45基点报1.1655%。 •台湾加权指数 下跌1.36%，报8,537.75点。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格跳涨，因忧虑全球成长和押注美联储会推迟升息
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--美国经济：美联储主席叶伦在闭门会议上对经济表示出信心--彭博 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。