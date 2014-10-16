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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:04 BJT

更新版 1-台湾债市：五年券殖利率创一个半月低位，因美债价格跳涨

(新增交易商说法及细节)

路透台北10月16日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周四盘初大跌。因昨晚美债价格跳涨，在空手交易商急忙回补带动下，五年公债殖利率 一度创一个半月盘中低位，惟低档也见短多获利了结卖压出笼。

交易商认为，除全球经济增长的疑虑，导致市场对美联储升息预期延后外，台湾自身还有食安风暴可能让内需趋缓的问题，种种题材有利债市走多。但殖利率毕竟来到波段低位，此时只能随势操作。

“这时做空会怕，做多也毛毛的，只有且战且走。”一位证券商交易员说。

但一公股银行交易主管认为，欧洲、日本的经济前景都不佳，美国也将难以独善其身。在升息时点可能延宕的预期下，债市仍适合偏多操作。

台湾五年公债殖利率前低在9月1日的1.1450%。

美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率报2.054%，为2013年5月来最低。

预估指标公债主要交投区间： •五年公债103/15 ：1.15-1.17%

本地时间09:56时最新报价： •103/15期五年公债殖利率走跌3.45基点报1.1655%。 •台湾加权指数 下跌1.36%，报8,537.75点。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格跳涨，因忧虑全球成长和押注美联储会推迟升息

--全球汇率：美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币仍大大被低估

--美国经济：美联储主席叶伦在闭门会议上对经济表示出信心--彭博 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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