《焦点》金融市场波动性上升，但不足以驱散股票交易商心头阴霾

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**强者恒强**
可以肯定的是，即便在市场规模持平、甚至缩水的情况下，还是有乐观派虎视眈眈，期望扩大市场份额。
他们认为规模较小的业者终将退出这块业务，在苏格兰皇家银行 与法国农业信贷银行(Credit Agricole) 出售经纪业务分支后，大型券商吸收了他们的市场份额，而且不必历经债券市场那般痛苦的结构重组过程。
“较大的业者获得了大好机会，”Sanlam Securities交易执行主管Mark Ward表示，“(他们)的资产负债情况足以杀出重围，在小型业者退出时接管这些业务。”
根据Coalition的数字，2014年6月底，前10大银行的证券业务第一线员工人数，已经下滑至1.74万人，低于2010年6月底的2.01万人。
固定收益业务的波动更加剧烈。从2010年6月底至2014年6月底，固定收益业务从业人员由2.39万人减少至1.77万人。
“证券业仍有乐观的理由，”Coalition一位主任Paul Johny表示，他指出，非交易类服务表现颇具韧性，例如面对基金投资的机构经纪服务。
“即便如此，2014年仍令人失望，而且完全不能确定这个行业已经触底反弹。”(完) (编译 郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰)
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