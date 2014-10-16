《焦点》金融市场波动性上升，但不足以驱散股票交易商心头阴霾

**强者恒强**

可以肯定的是，即便在市场规模持平、甚至缩水的情况下，还是有乐观派虎视眈眈，期望扩大市场份额。

他们认为规模较小的业者终将退出这块业务，在苏格兰皇家银行 与法国农业信贷银行(Credit Agricole) 出售经纪业务分支后，大型券商吸收了他们的市场份额，而且不必历经债券市场那般痛苦的结构重组过程。

“较大的业者获得了大好机会，”Sanlam Securities交易执行主管Mark Ward表示，“(他们)的资产负债情况足以杀出重围，在小型业者退出时接管这些业务。”

根据Coalition的数字，2014年6月底，前10大银行的证券业务第一线员工人数，已经下滑至1.74万人，低于2010年6月底的2.01万人。

固定收益业务的波动更加剧烈。从2010年6月底至2014年6月底，固定收益业务从业人员由2.39万人减少至1.77万人。

“证券业仍有乐观的理由，”Coalition一位主任Paul Johny表示，他指出，非交易类服务表现颇具韧性，例如面对基金投资的机构经纪服务。