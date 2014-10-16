中信期货：中国期指资金存在回补需求，总持仓持续下行空间有限

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自10月16日的《期货日报》：
国庆后的市场表现不尽人意，上涨仅维持一天，随后的四个交易日呈现了振荡回落走势，同时资金也持续撤离。即便在本周三出现反弹，资金仍在流出，对行情不利。不过，资金经过持续流出后也存在回补需求。
9月24日期指“诱多式”的强力拉升吸引资金追捧，总持仓创出历史新高199,831手，但是随后市场乏力的表现也让资金止步。虽然国庆节后第一个交易日期指资金温和回流，但很快就再现加速流出局面，对市场拖累较为明显。虽然数据显示空方撤资更明显，但市场却是振荡走弱，持仓下降拖累原来的趋势。周三资金再度流出7,412手后，总持仓回落到164,365手的较低水平。资金存在重新回流的需求，但还存在不确定性。从目前氛围看，如果资金回流，还是对行情上行有利。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。