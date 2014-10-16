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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:22 BJT

中信期货：中国期指资金存在回补需求，总持仓持续下行空间有限

以下内容节选自10月16日的《期货日报》：

国庆后的市场表现不尽人意，上涨仅维持一天，随后的四个交易日呈现了振荡回落走势，同时资金也持续撤离。即便在本周三出现反弹，资金仍在流出，对行情不利。不过，资金经过持续流出后也存在回补需求。

9月24日期指“诱多式”的强力拉升吸引资金追捧，总持仓创出历史新高199,831手，但是随后市场乏力的表现也让资金止步。虽然国庆节后第一个交易日期指资金温和回流，但很快就再现加速流出局面，对市场拖累较为明显。虽然数据显示空方撤资更明显，但市场却是振荡走弱，持仓下降拖累原来的趋势。周三资金再度流出7,412手后，总持仓回落到164,365手的较低水平。资金存在重新回流的需求，但还存在不确定性。从目前氛围看，如果资金回流，还是对行情上行有利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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