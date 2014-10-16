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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 09:30 BJT

芝加哥期市：玉米期货反弹，受美元走软及收割推迟因素提振

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 508.00 2.00 +0.40% -0.25% 496.69 61

CBOT玉米 348.75 1.25 +0.36% -2.31% 365.31 60

CBOT大豆 953.50 1.00 +0.10% -1.17% 953.25 52

CBOT稻米 $12.56 -$0.04 -0.28% -1.30% $12.62 43

美国原油 $80.85 -$0.93 -1.14% -1.21% $90.35 11

汇率

欧元/美元 $1.284 $0.000 +0.02% +1.43%

美元/澳元 0.880 -0.002 -0.24% +1.04%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/王颖；审校 张涛)
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