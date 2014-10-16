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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:23 BJT

期货日报：供需和宏观层面的新转变导致沪铜价格上涨乏力

以下内容节选自10月16日的《期货日报》：

自今年7月初以来，铜价一直维持振荡偏弱的格局，尽管当中也有多次反弹，意图扭转下行走势，但最后都无功而返，与精铜价格走势密切相关的供需层面和宏观层面正面临新的转变，这是导致铜价上涨乏力的主要原因。

从供应上看，铜精矿供应过剩逐步向精炼铜供应过剩迁移，这是未来铜供应端的新常态。从需求上来看，中国经济持续放缓已成定局，铜下游消费回落，这是未来铜需求端的新常态。从外围上来看，美元指数的继续走高，将会带动大宗商品的价值重构，这是未来外围市场的新常态。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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