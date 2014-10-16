港报社评：特首暂不出席答问会，决定明智--星岛日报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
特首梁振英原定今天出席立法会的答问大会，回答议员就各项施政提出的问题，惟特首办昨天公布，答问会将会改期，具体日期未定。特首的解释是，改期是考虑到保安风险，以及不想激发立法会和政府总部外大型集结。以目前社会严重对立和高度紧张的情况，加上前晚示威者「突袭」龙和道引发激烈冲突，特首不出席答问会的决定实属明智，因为「占中」组织者正不断找藉口，向政府发动更强烈的冲击，特首于此时出席答问会，等于为他们制造机会，将令情况更恶化。
在「占中」期间，一批集会领袖与参加者，以「议员访客」身分藏身于泛民议员的办事处开会及休息，由于他们受到泛民议员邀请，立法会保安员不能禁止他们进入，倘若他们有预谋地于特首答问大会前，先潜入立法会大楼内，到特首回答提问时，突然闯入会议厅，对特首辱骂甚至作出肢体碰撞，不但造成混乱，更威胁他的人身安全。
除了外忧，更有内患，泛民议员已声言与「占中」组织者站在同一阵綫，他们必然会利用特首出席答问大会的机会，与场外示威者里应外合，以种种激烈的言语和肢体动作，向特首斥骂、羞辱甚至掷物，以配合场外群众的结集与激烈示威行动，若如此，情况将难以控制。
「占中」运动发展至现阶段，示威者的行动一波激于一波，并已失去领导与组织，而是乱冲乱撞，没有人可以控制。特首不出席答问大会，不让他们有发动更激烈行动的机会，是明智而恰当的决定。
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