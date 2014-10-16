港报社评：支持警方执法，不容肆意抹黑--文汇报10月16日

连日来，警方依法清除路障，疏通道路，受到社会的普遍欢迎和支持。有大批示威者前晚冲击警方防线，重新占据龙和道，再次引起冲突。「占中」示威者在立法会复会前夕制造警民冲突，为反对派攻击警方提供藉口，刻意以暴力挑战警方，必须受到严厉谴责。必须指出的是，有人借今次清除路障过程中的个别事件，对整个警队肆意进行抹黑攻击，极不公道。

示威者占据龙和道，以非法集结、暴力冲击挑战警方，造成警民冲突，根本就是一场处心积虑策划的行动，目的既为人心涣散的「占中」作垂死一搏，更为反对派提供「弹药」，以便在昨日复会的立法会上向警方猛烈「开火」。果然，反对派议员借警员处理个别示威者的事件，在立法会大举兴师问罪，针对警方的攻击铺天盖地而来。

事实上，「占中」爆发以来，警方在承受巨大压力下，坚持有理有节地控制场面，恰如其分地运用最低武力应付违法乱港的示威者。即使在示威者肆无忌惮的刺激下，警方都保持克制冷静，执法之文明，水准之高，堪称世界一流。

警队是本港社会安宁的守护神。警方的士气高低，与市民利益息息相关。香港正值多事之秋，如果警方士气低落，未能有效执法，最终受害的是谁？打击警方士气，对谁有好处？至今为止，警方在应付整个「占中」过程中，表现文明、专业、克制。公道自在人心。就算发生个别事件，亦不会影响市民对警方执法的信心。

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