港报社评：运动失控武力升级警民冲突恶果难料--明报10月16日

占领行动由示威者占领龙和道、警方驱散爆发警民冲突，到7名警员涉嫌以不当武力殴打示威者，事态显示抗争逐渐偏离理性和平非暴力，正在朝着武力升级方向发展。今次占领行动平和落幕的机率，种种迹象显示愈来愈低，情势发展，值得担心。

香港是法治社会，警员行使法律授予的权力，若示威者违法，应予拘捕检控，交由法庭按法律规定制裁。不过，这几名警员是否使用了不恰当武力，仍待警方的调查处理，警方务必大公无私，以公平、公正原则处理这宗打人事件，这样不单是向当事人，也是向整体社会交代。

龙和道清场，除了警员涉嫌殴打示威者一幕，武力升级还在其他方面显现出来。首先，示威者冲出龙和道、占领封路的行动，已知是由少数激进者透过互联网联络发动，其他人附和跟进。

其次，警方增援清场，示威者雨伞、眼罩等装备齐全，显示早就准备与执勤警员对抗，而雨伞等物件，作为盾以抵挡胡椒喷雾，同时也可作为武器发出攻击，这些举动在对抗中都显露出来。

警队的状态也值得注意。占领行动以来，警队表现出来的克制，不容否定。

据知，执勤警员配备了「随身拍」的摄录装置，警方可考虑整理出一些片段，在不激化局面情况下，适当公开，让前线人员的忍辱负重，为社会所知，或许可以纾解前线人员的受屈情绪。我们仍然寄望警队妥善应对今次群衆运动，使事态平和落幕，毋须外力介入，使香港免陷深渊。

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