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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:27 BJT

国都期货：黄金中期利空因素多于利空，沪金或重拾下跌走势

以下内容节选自10月16日的《期货日报》：

国庆假期之后金价自低点开始反弹，但由于基本面缺乏进一步的利多题材，本周金价涨势未能延续。中期来看利空因素多于利多，此轮反弹空间有限，未来或重拾下跌走势。

黄金的一大功能就是抗通胀，但近段时间以来，原油、农产品等大宗商品价格大幅下跌，全球通胀水平保持在一个较低的水平，黄金投资的吸引力大大下降。本周二国际原油价格大幅下挫，跌至两年来的最低水平。农产品方面，今年全球大豆、玉米等主要农作物均取得丰产，价格从7月就开始了绵绵的跌势，美豆指数自年内高点算起，跌幅超过30%。其他大宗商品的走势也普遍低迷。

在经历了2013年黄金大跌和全球投资者数次抄底之后，黄金实物需求有所透支，这在一定程度上导致了2014年黄金实物消费数据的低迷。2014年第二季度黄金实物消费下跌至510吨，同比减少30%。作为全球第一大黄金消费国，我国上半年黄金消费量为569.45吨，与去年同期相比减少了19.38%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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