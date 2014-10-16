国都期货：黄金中期利空因素多于利空，沪金或重拾下跌走势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自10月16日的《期货日报》：
国庆假期之后金价自低点开始反弹，但由于基本面缺乏进一步的利多题材，本周金价涨势未能延续。中期来看利空因素多于利多，此轮反弹空间有限，未来或重拾下跌走势。
黄金的一大功能就是抗通胀，但近段时间以来，原油、农产品等大宗商品价格大幅下跌，全球通胀水平保持在一个较低的水平，黄金投资的吸引力大大下降。本周二国际原油价格大幅下挫，跌至两年来的最低水平。农产品方面，今年全球大豆、玉米等主要农作物均取得丰产，价格从7月就开始了绵绵的跌势，美豆指数自年内高点算起，跌幅超过30%。其他大宗商品的走势也普遍低迷。
在经历了2013年黄金大跌和全球投资者数次抄底之后，黄金实物需求有所透支，这在一定程度上导致了2014年黄金实物消费数据的低迷。2014年第二季度黄金实物消费下跌至510吨，同比减少30%。作为全球第一大黄金消费国，我国上半年黄金消费量为569.45吨，与去年同期相比减少了19.38%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。