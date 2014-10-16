港报社评：撤退是为了在争取民主路上走得更远--信报10月16日

来吧，对话！这是最理性的呐喊，解决问题的最佳选择。可惜群众运动很多时候失诸情绪化，规模愈大的示威愈易把理性搁于一旁，甚至将较冷静讲道理的领袖边缘化。

持续近二十日的占领运动到底是撤退还是坚守？现在无人说得准，而且提出撤退的示威者往往被另一批示威者喝倒采，即使天主教香港教区荣休主教陈日君枢机出面劝退，占领区内依然没有偃旗息鼓的迹象。稍可宽慰的是，政府与学联之间一度告吹的对话，如今再现曙光。

众所周知，特区政府背后的是奉行「稳定压倒一切」的中央政府，中央让步的机会微乎其微，按示威者要求撤回人大常委会就2017年普选方案的决定，简直是缘木求鱼，情况继续僵持下去的话，当局不惜一切铁腕扫荡占领区只是早晚之事。

因此我们恳切的呼吁，示威者好好珍惜对话的机会，并且有必要建立切实可行的撤退机制，譬如恢复占中三子当初的部署，集结在特定的占领区，毫不反抗让警方抬走。

民主不需要烈士，生命不该是筹码，没有必要以旷日持久的街头抗争来造就执法者镇压的藉口。况且违法的占领影响大量市民的生活和生计，拖延徒使社会怨气更甚，经济受损益深。

德高望重的对话中间人究意是谁？目前不得而知，可知的是另一位德高望重的人士亦劝学生回家。长实集团主席李嘉诚打破缄默。来吧，对话；来吧，回家；撤退休整是为了在争取民主的路上可以走得更稳更远。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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