港报社评：撤退是为了在争取民主路上走得更远--信报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
来吧，对话！这是最理性的呐喊，解决问题的最佳选择。可惜群众运动很多时候失诸情绪化，规模愈大的示威愈易把理性搁于一旁，甚至将较冷静讲道理的领袖边缘化。
持续近二十日的占领运动到底是撤退还是坚守？现在无人说得准，而且提出撤退的示威者往往被另一批示威者喝倒采，即使天主教香港教区荣休主教陈日君枢机出面劝退，占领区内依然没有偃旗息鼓的迹象。稍可宽慰的是，政府与学联之间一度告吹的对话，如今再现曙光。
众所周知，特区政府背后的是奉行「稳定压倒一切」的中央政府，中央让步的机会微乎其微，按示威者要求撤回人大常委会就2017年普选方案的决定，简直是缘木求鱼，情况继续僵持下去的话，当局不惜一切铁腕扫荡占领区只是早晚之事。
因此我们恳切的呼吁，示威者好好珍惜对话的机会，并且有必要建立切实可行的撤退机制，譬如恢复占中三子当初的部署，集结在特定的占领区，毫不反抗让警方抬走。
民主不需要烈士，生命不该是筹码，没有必要以旷日持久的街头抗争来造就执法者镇压的藉口。况且违法的占领影响大量市民的生活和生计，拖延徒使社会怨气更甚，经济受损益深。
德高望重的对话中间人究意是谁？目前不得而知，可知的是另一位德高望重的人士亦劝学生回家。长实集团主席李嘉诚打破缄默。来吧，对话；来吧，回家；撤退休整是为了在争取民主的路上可以走得更稳更远。
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。