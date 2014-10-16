港报社评：警民焦躁闷烧，增擦枪走火危机--经济日报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
有警员前晚处理龙和道冲突时，疑殴打已被制服的示威者，惹公众譁然。事件凸显前綫警员在沉重压力下，情绪渐显不稳，且部分占领者图以更激行动宣泄，警民擦抢走火危机日增。
今次事件对正陷僵局的占领运动，恐火上加油。因不少市民对警方施放催泪弹、执法公正等问题，仍气愤难平，警民关系旧患未癒，现又添更大伤口，除恐推高占领者以至不少市民对警队与港府的不满，事态更难降温，并打乱警方清场部署，令死结愈打愈紧。
平情而论，警察亦常人，情绪起落实人之常情。惟公众对警队期望极高，警员行使警力时必须有极高心理质素，执法不偏不倚、光明磊落。故今次事件，实令公众极感失望。
警方以至港府高层，除必须严肃查处事件，有责必惩，以彰警队纪律。惟更关键是正视前綫警员备受极大心理压力的问题，警方及政府高层必须在心理辅导、人手与资源调配上，尽量为前綫警员减压。
龙和道冲突亦凸显占领运动失控的苗头日显。在僵局旷日持久下，部分示威者显得极焦躁，觉得牵头学生组织不够强硬，对港府施压不足，遂自发以更激烈的行为抗争，甚至不惜挑衅警察、引发冲突，以惹人注意，或推抗争行动升级。
要避免事态走向失控，警方、港府以至占领运动发起者必须正视上述危机，设法降温。更关键是官民应将尽快促成对话作当前首务，寻求理性对话空间，避免各方在情绪牵引下擦枪走火，走向悲剧收场。
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