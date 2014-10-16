中国保险：保监会连发四文严控行业风险，首次开展现金流压力测试

路透上海10月16日 - 中国保险监督管理委员会近日发布对行业流动性监管征求意见，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，旨在对保险公司流动性风险管理提出最低监管要求，防范流动性风险。

国庆长假结束后，保监会在一周多时间内连发四文，直指保险行业的风险监管。其中周三发布的《保险公司偿付能力监管规则第×号：流动性风险（征求意见稿第二稿）》，采纳了国际通行的流动性监管框架，即风险管理、监管指标、压力测试“三位一体”。

其统一了产险公司和寿险公司的流动性监管规则，消除了产、寿险公司之间不必要的监管规则差异；并设定了流动比率、综合流动比率、流动性覆盖率三个国际通行的流动性监管指标。

“2008年金融危机以来，流动性风险的危害性和严峻性得到更加广泛和深刻的认识。由于流动性风险无法通过计提资本要求的办法来进行监管和防范，因此对这一风险的管理和监测，是偿二代第二支柱定性监管要求的重要内容。”保监会新闻稿称。

征求意见稿在借鉴国际通用指标的同时，结合中国保险业的实际进行修正和改进。例如，将“综合流动比率”的指标口径从“资产打折法”调整为“预期流量法”，将“30日流动性覆盖率”调整为“90日流动性覆盖率”。

保险公司流动性风险管理包括10项内容：流动性风险管理架构；流动性风险偏好、容忍度和限额；日常现金流管理；业务管理；融资管理；投资管理等。

根据征求意见稿，流动性风险监管指标的计算以保险公司母公司财务报表为基础，而不以合并报表为基础。保险公司的流动比率应当不低于100%，在未来三个月内、3-12个月内的综合流动比率不得低于100%，流动性覆盖率应当不低于100%。

对于流动性风险监管指标不达标的保险公司，保监会将区分不同情形，采取下列一项或者多项监管措施：要求保险公司提交改善流动性水平的计划；要求保险公司完善流动性管理制度；限制资金运用渠道；限制业务范围；责令股东提供资金支持等。

另外，保监会在此次公开征求意见的同时，还将组织开展中国保险业首次全行业的现金流压力测试和流动性风险监管指标测算。此次压力测试中，非寿险业务需要测试的两个压力情景分别是：新业务保费收入同比下降20%和预测的赔款支出的现金流出增长20%；寿险业务需要测试的两个压力情景分别是：新单业务保费同比下降20%和退保率上升200%。

保监会并表示，下一步将根据定量测试结果和各方反馈意见，对征求意见稿及压力测试情景进行修订完善，今年年底前将正式发布流动性风险监管规则。

本次征求意见稿是偿二代体系下，流动性风险监管规则继4月向各保监局和部分保险公司征求意见后，再次公开征求意见。

去年7月，保监会联合国际知名咨询机构和业内专家成立项目组，对国际金融保险业的流动性风险管理理论和丰富实践进行了系统研究，结合中国实际，反复论证和修改完善，形成了征求意见稿。

除上述征求意见稿外，保监会国庆长假后发布的另外三个文件分别为《关于进一步加强人身保险公司保险产品管理的通知（征求意见稿）》、《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》、及《中国保监会关于保险公司投资信托产品风险有关情况的通报》。（完）

欲浏览征求意见稿全文，请点击 here (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/张喜良)