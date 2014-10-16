港报财经评论：经济现好兆头，美元升浪未完--信报10月16日

经济现好兆头，美元升浪未完/ 习广思

正如毕老林早前所说，美股盘中走势认真精采，往往最后一个半个小时才有真正方向出现。周二晚美股再表演高台跳水，上升140点后，从高位急跌约200点，全日道指仅跌5点，如果你见到道指中段升逾百点而安心睡觉，第二日市况已经完全走样。美股VIX指数固然急升，但恒指波幅指数也不低，反映资金对后市的审慎态度。当前金融市场可以说是一片混乱，美股狂泻不止，油价屡创新低，美国30年长债息刚跌穿3厘，低见2.95厘。今年初，市场人士担心联储局收水、加息，令国债息持续上扬，30年长债息曾升至近4厘。

以往美债息往往与息口前景挂鈎，正当市场估计美国明年中加息，且加息步伐料较预期为快，何以债息却持续下跌？此外，美汇一向与利率趋向有较大关系，现在美汇上升，是反映美国利率上升预期吗？对于当前市场迷局，瑞信认为，美元不单看升，而且强势刚刚开始。该行用了40多页的报告阐述美元走强的可能影响，以及看好美元的因素。瑞信驻伦敦的全球股票策略师Andrew Garthwaite及其团队指出，美元周期往往持续8年，这意味美元还有5年强势可走。

最关键的是，美国经济表现出支撑美汇走强的讯号，包括经常项目赤字状况好转、私营部门去杠杆化、国内能源产量增长。世界其他地区增长预测下调，而美国经济增长前景则向好。然而，美元走强对股票投资的影响不可一概而论，全球发达国股市可能从中受益，因为美国消费者对全球GDP的贡献接近16%。瑞信认为，强势美元有助于输出美国的增长动能。自1980年以来，在历次美元升浪中，MSCI环球指数反映的全球发达股市上涨的次数比例为72%，比美元弱势时期高出10%。但新兴市场情况就不妙了，美元强势期间，新兴市场上升的次数只有33%。瑞信报告指出，在欧洲美元收入占比较高的企业，在最近美元升值期间并没有预期的良好表现，例如空中巴士，该公司75%的收入以美元入账，但只有28%的成本以美元支账。报告说，美国食品零售商、制药公司、建材公司、银行和保险公司在美元强势期间表现最好。

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美汇料续处大型上落市/ 苏子

目前市场最瞩目的事件便是近期油价大幅下挫，纽约原油日前更创2012年新低。IEA日前预测，因全球经济发展缓慢，令今年全球石油需求增长将下降至2009年以来最低的水平。分析指出，目前需求下降但供应过剩，而主要产油国并没有减产的意愿，结果将导致未来数月油价的走势继续走低，目标将指向每桶75美元。

近期油价的急挫可说令到不少投资者大跌眼镜，因市场本来认为随着美国经济持续转稳，全球经济亦可看高一线，油价大幅下挫的机会并不高；但目前油价大幅下挫，这不单反映全球经济前景的确存有隐忧外，亦显示各国仍未受到通胀威胁，反而有机会陷入通缩的危机里；而在这个大前提下，相信联储局未必如市场预期般在可见的将来正式进入加息周期，这对美元的走势未必是好事。倘若稍后油价进一步跌至每桶80美元以下，预料市场情绪只会更担心主要发达国家也受到通缩的威胁。欧罗区目前正面对通缩的威胁，日本则一直希望把通胀推高至2%目标水平，主要发达国家不幸地也受通缩威胁，将意味着欧罗区及日本之前所采取对抗通缩及希望推升通胀的措施成效大降，结果反而会利淡欧罗及日圆的走势。

目前炒汇的确不是一件易事，因为按以上分析，一旦通缩出现的机会上升，美元、欧罗及日圆均有造淡的藉口，但这三大货币却肯定不会同升同跌；换言之，这三大货币中，总有一只是表现较为佳。由于美国经济目前仍处于较佳的势头里，欧罗区及日本则相对差得多，因此，即使美国因为受到通缩威胁而无望进入加息周期，美元的表现亦将较欧罗及日圆为佳，只是不大可能再出现早前那种连升12周的强劲走势而已。故投资者留意，美息即使继续保持在零水平，也未必会对美元造成太大的伤害，后市美元以大型上落市形式继续运行的机会较高。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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