港报财经评论：油价压下通胀，环球低息持续--经济日报10月16日

油价压下通胀，环球低息持续/ 林瑞芬

恒指昨回升0.4%至23,140，国指微弹0.29%至10,284。好淡胶着，恒指暂以22,500至23,500反覆上落为主，情况未太坏，但解围要升穿23,500才可。统计局公布中国9月份CPI涨1.6%，略低于市场预期；PPI跌1.8%，跌幅亦大于市场预期。

通胀率不是威胁，不单是中国，欧洲区更甚。早前，欧元区公布9月份CPI数据，已经连续第12个月低于1%，忧通缩风险多于通胀风险。对通胀不忧，关键之一在看油价，看布兰特原油价格从6月高位一路急泻，累计超过20%，周内更跌穿90美元/桶，这是自2011年至今首次。一方面反映环球经济的转弱，一方面是美俄博弈的结果，有阴谋论，低油价削减产油国俄罗斯的收入。据指原油价格需要维持在104美元/桶，俄罗斯才能维持收支平衡，而如果油价跌至80美元/桶的话，原油价格低迷会严重拖累俄罗斯经济。另有阴谋论，美国制裁俄罗斯使得欧洲经济再次出现衰退迹象，间接又打压了欧元的货币地位，而欧元走低，美元走强，意味除美国外，其他国家不会获得油价下跌的好处，且欧洲进口以美元计价的原油成本还在增加。同时欧洲国家经济复苏仍显脆弱，欧元接近历史最低水准，欧洲民众自然不愿为汽油等能源多加消费。无论是哪个阴谋论，油价真的压低了，最终目前大家仍在低通胀气压下。

德国经济部最近将2014年德国GDP增速预期从1.8%大幅调降至1.2%，将明年GDP预期调降至1.3%，欧洲龙头也不济。美国加息时间表押后预期又升温，美国30年期债息昨跌穿3厘，为2013年5月以来首见；美10年期债息则下跌4个基点至2.24%，创2013年6月以来新低。最新统计显示，2015年9月联储局会调高联邦基金利率的机会率自10月1日的74%又大跌至46%。环球通胀压力有限，美国加息拖得就拖，环球央行也可选择性地下降息口。如南韩央行议息后刚决定减息25点子，指标利率减至2%，是3个月以来第2次减息。中国内地也见定向下调融资成本，维稳经济有利。只是目前增加伊波拉疫情扩散不明朗因素，加上欧洲龙头德国经济也有所转弱，提振措施尚在等待下，股市中的不看好的投资者在处上风。

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踏入业绩期，先炒盈喜股/ 余少文

大市反弹，但技术指标底背驰。9月通胀是56个月以来最低，可惜遇上经济下滑，担心通缩压力增，惟第三季业绩披露在即，盈喜股短线或有一番炒作。中国内地股市昨日先跌后升，支撑国企指数全日升30点或0.3%，收报10,284点，成交额101亿港元，但有逾60%主板H股随大市走高，较预期为多；红筹指数升12点或0.3%，收报4,409点，成交额59亿港元。至于中资股以证券股表现最好，或是沪港通开车在即，可继续留意。

国家统计局昨日公布，9月工业生产者出厂价格（PPI）下跌1.8%，环比则跌0.4%，前者是五个月以来最大单月跌幅，后者则是近年最大跌幅；而同期通胀（CPI）为1.6%，是2010年2月以来最低，环比升0.5%，是七个月来最高。再比对早前公布的进出口贸易数字，可以发现9月宏观经济数据参差，尤其今年经济增长颇大机会低于7.5%，未来仍有下滑可能，加上通胀回落以及中国持续收水，即使不会引致通缩，也会带来通缩阴霾，对股市造成压力。中国内地经济今年下滑机率愈来愈高，明年能否反弹，又或货币政策会否再放松，相信稍后举行的四中全会或有启示，即大市可能要横行到下周才有少许方向。若然A股继续调整，相信国指难以独善其身，究竟沪港通是A股的反高潮还是A股牛市的一个新阶段，有待进一步观察，但上市公司开始披露第三季业绩，配合四中全会，或可为股市带来反弹。

过去都指出，踏入业绩期，可以先留意盈喜股，不少上市公司会在业绩披露前才发出盈喜或盈警，投资者不妨留意及搭顺风车。惟截至昨日为止，发出盈喜或盈警的主板H股似乎不多，统计只有10家发出预告，好坏参半，当中潍柴动力 、中兴通讯 、深圳高速 、南车时代时气 、中海发展 等发出盈喜，发出盈警则有东北电气 、中联重科 、中国铝业 、比亚迪 、马鞍山钢铁 等。不过，盈喜股也要小心，因为不少是因为上半年盈利显着增长，从而推高首三季盈利增速，如潍柴首三季赚60%至70%，但第三季最多或赚40%，反映第三季盈利增长不及上半年，又如深高速盈利急升是第二季出售资产所带动。

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