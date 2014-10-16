版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:34 BJT

良运期货：需求疲弱和美元走强等利空因素让白银短期难脱熊市格局

以下内容节选自10月16日的《期货日报》：

白银价格本轮下跌已经持续了3个月，目前暂时处于盘整状态。虽然部分技术指标显示出反弹要求，但从基本面来看，银价可能将延续跌势，短期难以脱离熊市格局。

白银需求的新兴增长点——光伏产业发展屡屡受挫。欧美连续对中国发起的“双反”，对行业带来极大挑战。目前国内外光伏业都处于产能过剩状态，从晶硅光伏组件的价格走势来看，8月份0.61美元/瓦的价格再创新低，与2011年最高的1.24美元/瓦相比，目前已经跌去过半。在这样的背景下，白银的工业需求预计将持续下行。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐