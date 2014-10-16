期货日报：新陈食糖交接市场变化因素多，国内糖价上涨难持久

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自10月16日的《期货日报》：
距离国内食糖主产区广西、云南2014/2015榨季开榨的日子越来越近，在新陈糖交接之际，市场针对陈糖库存数量、新榨季开榨时间、糖料价格、新糖价格等有着种种传闻，导致国内食糖期现货价格在近期出现了较大波动。其中，关于广西产区陈糖库存大幅下降、新榨季开榨时间推迟的传闻令昨日郑糖期价和现货报价全线上扬，郑糖主力1501合约一度增仓上涨近160元/吨，广西产区部分糖厂柳州站台报价则上调40-60元/吨。
进入10月以来，广西产区食糖销售表现较好，新陈糖交接时结转库存可能会低于预期。相关统计数据显示，截至9月底，2013/2014榨季广西累计销糖746万吨，同比减少35.2万吨，产销率为87.16%，同比下降11.54%。工业库存为109.9万吨，同比增加99.6万吨。其中，9月单月销糖85万吨，同比增加55.4万吨，环比增加17万吨。
实际上，放眼国内外糖市，国内糖价的上涨很难持久。部分业内人士认为，国产糖库存降幅较大和新糖上市推迟并不能完全决定国内糖价的长期走势。目前，中国食糖年消费量在1,400万吨左右，国产糖年产量在1,350万吨左右，进口糖和走私糖数量在450万-550万吨，如果再考虑到近两年中国原糖加工能力的迅猛扩张，国际糖价涨跌对国内糖价影响很大，如果国内外糖价再度出现较大价差，那么进口糖和走私糖会大量涌入。分析糖价走势不能仅盯着国内市场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。