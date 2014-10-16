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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 09:45 BJT

新世纪期货：电解铝成本上升铝价下跌空间有限，沪铝可等待做多机会

以下内容节选自10月16日的《期货日报》：

沪铝9月以来已持续下跌7.8%，当前暂时止跌于前期7月的振荡区间。随着冶炼亏损的扩大，短期产能释放或不及预期，而需求旺季不旺的弱势预期下存在亮点，预计在成本上升的支撑下铝价下方空间有限，可等待前期平台下沿13,600元/吨附近的阶段性做多机会。

　　氧化铝紧张推升电解铝成本，自7月中旬以来，国内氧化铝价格连续走高。进入9月后，涨势加速，部分出厂价已经高达3,000元/吨，创四年新高，较7月初价格涨幅超25%。10月价格有所下降，但仍较电解铝坚挺。

目前来看，国内电解铝新增产能压力仍比较大。上半年完成投产的电解铝年产能104万吨，仅占全年预期投产量的37.8%，电解铝新增产能在今年前期铝价遇挫时，纷纷推迟投产，预计四季度总体产量增速维持在5%左右。未来产能如果如期释放，将打压铝价上升空间，但当前冶炼亏损扩大，铝价若持续低位也给新增产能如期投放增加不少不确定性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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