新世纪期货：电解铝成本上升铝价下跌空间有限，沪铝可等待做多机会

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自10月16日的《期货日报》：
沪铝9月以来已持续下跌7.8%，当前暂时止跌于前期7月的振荡区间。随着冶炼亏损的扩大，短期产能释放或不及预期，而需求旺季不旺的弱势预期下存在亮点，预计在成本上升的支撑下铝价下方空间有限，可等待前期平台下沿13,600元/吨附近的阶段性做多机会。
氧化铝紧张推升电解铝成本，自7月中旬以来，国内氧化铝价格连续走高。进入9月后，涨势加速，部分出厂价已经高达3,000元/吨，创四年新高，较7月初价格涨幅超25%。10月价格有所下降，但仍较电解铝坚挺。
目前来看，国内电解铝新增产能压力仍比较大。上半年完成投产的电解铝年产能104万吨，仅占全年预期投产量的37.8%，电解铝新增产能在今年前期铝价遇挫时，纷纷推迟投产，预计四季度总体产量增速维持在5%左右。未来产能如果如期释放，将打压铝价上升空间，但当前冶炼亏损扩大，铝价若持续低位也给新增产能如期投放增加不少不确定性。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。