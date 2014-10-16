美国股市：基金经理称美股下跌带来买入机会，大跌当日亦有入市者

路透纽约10月15日 - 今年前九个月美国基金经理可能一直都靠着下面这句话活着：股价太高了，除了观望以外他们无计可施。但过去两周标准普尔500指数下跌近8%，得以让一些顶极投资组合经理数月来首次买入股票。

“我们终于又忙起来了，”Buffalo Dividend Focused基金首席投资组合经理Scott Moore称；据晨星数据，该基金是今年迄今表现最好的大型基金。Moore称，过去两周内，他用投资组合中的逾10%现金，增持从能源到医疗保健业的企业股票。

即使在主要股指都大跌的一天，也有人跟Moore一样操作。路透联系的几位基金经理表示，美国股市大跌促使他们买进，周三日中美股道琼工业指数一度重挫逾400点，或近3%。数位基金经理称，他们不认为此次重挫是2009年金融危机结束以来首次熊市的开始。

标准普尔500指数上次大跌10%或以上是在2011年，自那以来，该指数累计涨逾60%，股市市盈率超过18倍，趋向于纪录平均水平的高端。这一时期，Netflix Inc 等一些受欢迎成长股的市盈率升至逾131倍，部分分析师将这视作股市出现泡沫的信号。

基金经理称，股市已走在自身前头，目前成交价更有吸引力。

Becker Equity Value基金共同经理Michael McGarr称，在标准普尔500指数9月中升逾2,000点关口后，他就不断削减现金仓位，买入包括农业设备生产商ACGO Corp 、铁路企业CSX Corp 以及制药企业辉瑞 的股票。周三午盘标准普尔500指数大跌2.3%，至1,834点。

“此次抛盘将解决今年夏初我们的一些估值忧虑，看上去这是调仓换股，找一些可以长期持有股票的机会，”McGarr称。

当然，不是每个基金经理都匆忙入市。LK Balanced基金的共同经理人Tom Sudyka称，他所在机构正在等待标准普尔500指数从9月19日触及的纪录高位2,019点下跌10%，才会开始买入。他称，股价高涨令其今年只为其投资组合纳入两档股票，而通常年份为四档或更多。

Smead Value Fund的投资组合经理Bill Smead称，随着Aflac Inc 和eBay 股价下跌，他上周一直在买入这两档股票。他还看到一线希望，即美国10年期公债收益率跌破2%及美国汽油价格重挫，应能帮助年轻人介入低价抵押贷款并支出更多，从而潜在帮助美国经济扩张。

“牛市的修正走势通常快速而凶猛，让人措手不及。我不知道这是否是筑底，但我们认为不会是2008年的重演。”Smead称。(完)