台湾汇市：弹性汇率政策有助小型开放经济体减轻外部冲击--美国财政部报告

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 美国财政部周三公布对国会(CONGRESS)的国际经济与汇率政策半年报中，针对台湾经济及汇率表示，尽管台湾央行一再声称稳定的汇率有助台湾经济的稳定，但也不乏研究报告指出，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，并将有助减少汇率错配。
该报告称，台湾央行并未公布干预汇市的程度，但分析师预估央行每月进场干预约10亿美元。而根据公开资料，央行似是自买/卖两方皆进场，但两相加减后，多是倾向阻升台币。根据央行公布资料显示，2013年下半年以及2014上半年央行的外币资产持续增加、幅度超越持有外汇存底可能产生的合理孳息，留下台湾央行干预汇市的疑虑。
报告指出，台湾外汇政策采行浮动管理机制，台湾央行声称台币汇率由市场决定，但当市场季节性波动或失序时将进场干预。
美国财政部报告指出，台湾经济高度仰赖贸易，台湾政府应朝向更由市场决定的汇率政策，将干预减到最低，并增加外汇存底持有及干预市场的透明度。
路透尚未能取得台湾央行对此的正式回应。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。