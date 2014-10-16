版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:15 BJT

台湾汇市：弹性汇率政策有助小型开放经济体减轻外部冲击--美国财政部报告

路透台北10月16日 - 美国财政部周三公布对国会(CONGRESS)的国际经济与汇率政策半年报中，针对台湾经济及汇率表示，尽管台湾央行一再声称稳定的汇率有助台湾经济的稳定，但也不乏研究报告指出，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，并将有助减少汇率错配。

　

该报告称，台湾央行并未公布干预汇市的程度，但分析师预估央行每月进场干预约10亿美元。而根据公开资料，央行似是自买/卖两方皆进场，但两相加减后，多是倾向阻升台币。根据央行公布资料显示，2013年下半年以及2014上半年央行的外币资产持续增加、幅度超越持有外汇存底可能产生的合理孳息，留下台湾央行干预汇市的疑虑。

报告指出，台湾外汇政策采行浮动管理机制，台湾央行声称台币汇率由市场决定，但当市场季节性波动或失序时将进场干预。

美国财政部报告指出，台湾经济高度仰赖贸易，台湾政府应朝向更由市场决定的汇率政策，将干预减到最低，并增加外汇存底持有及干预市场的透明度。

路透尚未能取得台湾央行对此的正式回应。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐