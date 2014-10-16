新闻稿：中国9月末M2同比增12.9%，当月社融规模1.05万亿元--央行

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - （以下为中国人民银行周四公布的2014年9月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）
一、广义货币增长12.9%，狭义货币增长4.8% 9月末，广义货币(M2)余额120.21万亿元,同比增长12.9%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年末低0.7个百分点；狭义货币(M1)余额32.72万亿元,同比增长4.8%，增速分别比上月末和去年末低0.9个和4.5个百分点；流通中货币(M0)余额5.88万亿元,同比增长4.2%。前三季度净投放现金274亿元。 二、前三季度人民币贷款增加7.68万亿元，外币贷款增加615亿美元 9月末，本外币贷款余额84.74万亿元，同比增长13.0%。月末人民币贷款余额79.58万亿元，同比增长13.2%，增速分别比上月末和去年末低0.1个和0.9个百分点。前三季度人民币贷款增加7.68万亿元，同比多增4045亿元。分部门看，住户贷款增加2.66万亿元，其中，短期贷款增加8989亿元，中长期贷款增加1.76万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.02万亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.79万亿元，票据融资增加7383亿元。9月份人民币贷款增加8572亿元,同比多增702亿元。月末外币贷款余额8383亿美元，同比增长9.5%。前三季度外币贷款增加615亿美元。 三、前三季度人民币存款增加8.27万亿元，外币存款增加1402亿美元 9月末，本外币存款余额116.38万亿元，同比增长10.0%。月末人民币存款余额112.66万亿元，同比增长9.3%，增速分别比上月末和去年末低0.8个和4.5个百分点。前三季度人民币存款增加8.27万亿元，同比少增2.99万亿元。其中，住户存款增加3.68万亿元，非金融企业存款增加1.09万亿元，财政性存款增加1.12万亿元。9月份人民币存款增加9243亿元，同比少增7025亿元。月末外币存款余额6053亿美元，同比增长34.9%，前三季度外币存款增加1402亿美元。 四、9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.97%，质押式债券回购月加权平均利率2.93%
前三季度,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交213.22万亿元，日均成交1.13万亿元，日均成交同比增长16.9%。 9月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.97%，比上月低0.20个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.93%,比上月低0.18个百分点。 五、国家外汇储备余额3.89万亿美元 9月末，国家外汇储备余额为3.89万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.1525元人民币。 六、前三季度跨境贸易人民币结算业务累计发生4.82万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生7208亿元 2014年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生4.32万亿元、4956亿元、1337亿元、5871亿元。 注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：本月M2同比增速根据可比口径计算。 注4：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少 （以下为央行同时公布的2014年9月社会融资规模统计数据报告全文）
初步统计，2014年前三季度社会融资规模为12.84万亿元，比去年同期少1.12万亿元。其中，前三季度人民币贷款增加7.68万亿元，同比多增4045亿元；外币贷款折合人民币增加3756亿元，同比少增1409亿元；委托贷款增加1.79万亿元，同比少增329亿元；信托贷款增加3602亿元，同比少增1.23万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1188亿元，同比少增5173亿元；企业债券净融资1.82万亿元，同比多2863亿元；非金融企业境内股票融资3033亿元，同比多1408亿元。2014年9月份社会融资规模为1.05万亿元，比上月多945亿元，比去年同期少3598亿元。 从结构看，前三季度人民币贷款占同期社会融资规模的59.8%，同比高7.7个百分点；外币贷款占比2.9%，同比低0.8个百分点；委托贷款占比13.9%，同比高0.9个百分点；信托贷款占比2.8%，同比低8.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.9%，同比低3.7个百分点；企业债券占比14.2%，同比高3.2个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.4%，同比高1.2个百分点。 注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。