新闻稿：中国9月末M2同比增12.9%，当月社融规模1.05万亿元--央行

路透上海10月16日 - （以下为中国人民银行周四公布的2014年9月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）

一、广义货币增长12.9%，狭义货币增长4.8% 9月末，广义货币(M2)余额120.21万亿元,同比增长12.9%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年末低0.7个百分点；狭义货币(M1)余额32.72万亿元,同比增长4.8%，增速分别比上月末和去年末低0.9个和4.5个百分点；流通中货币(M0)余额5.88万亿元,同比增长4.2%。前三季度净投放现金274亿元。 二、前三季度人民币贷款增加7.68万亿元，外币贷款增加615亿美元 9月末，本外币贷款余额84.74万亿元，同比增长13.0%。月末人民币贷款余额79.58万亿元，同比增长13.2%，增速分别比上月末和去年末低0.1个和0.9个百分点。前三季度人民币贷款增加7.68万亿元，同比多增4045亿元。分部门看，住户贷款增加2.66万亿元，其中，短期贷款增加8989亿元，中长期贷款增加1.76万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.02万亿元，其中，短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.79万亿元，票据融资增加7383亿元。9月份人民币贷款增加8572亿元,同比多增702亿元。月末外币贷款余额8383亿美元，同比增长9.5%。前三季度外币贷款增加615亿美元。 三、前三季度人民币存款增加8.27万亿元，外币存款增加1402亿美元 9月末，本外币存款余额116.38万亿元，同比增长10.0%。月末人民币存款余额112.66万亿元，同比增长9.3%，增速分别比上月末和去年末低0.8个和4.5个百分点。前三季度人民币存款增加8.27万亿元，同比少增2.99万亿元。其中，住户存款增加3.68万亿元，非金融企业存款增加1.09万亿元，财政性存款增加1.12万亿元。9月份人民币存款增加9243亿元，同比少增7025亿元。月末外币存款余额6053亿美元，同比增长34.9%，前三季度外币存款增加1402亿美元。 四、9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.97%，质押式债券回购月加权平均利率2.93%

前三季度,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交213.22万亿元，日均成交1.13万亿元，日均成交同比增长16.9%。 9月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.97%，比上月低0.20个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.93%,比上月低0.18个百分点。 五、国家外汇储备余额3.89万亿美元 9月末，国家外汇储备余额为3.89万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.1525元人民币。 六、前三季度跨境贸易人民币结算业务累计发生4.82万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生7208亿元 2014年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生4.32万亿元、4956亿元、1337亿元、5871亿元。 注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：本月M2同比增速根据可比口径计算。 注4：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少 （以下为央行同时公布的2014年9月社会融资规模统计数据报告全文）