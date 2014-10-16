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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:20 BJT

中港个股：中行称发行境外优先股后，一级资本充足率升0.42个百分点

路透香港10月16日 - 中国银行 周四称，发行65亿美元境外优先股后，其一级资本充足率将提升0.42个百分点。

中行的公告称，此次发行预计集资净额约64.7亿美元，全部用于补充其他一级资本，按去年末的资本基准计算，发行后的一级资本充足率将达10.12%，发行前则为9.7%。

资本充足率亦会由12.46%升至12.88%。

因获认购热烈，中行周三晚间将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。总发行3.994亿股境外优先股，每股面值100元人民币。

此优先股也将附带转换条件，当第一级普通股资本比率来到5.125%时，则这些优先股将会全数或部份转换成H股股份，转换价格为每股3.44港元。另外当中国银行监管机构宣告中国银行无法继续经营时，这些优先股也将进行转换，依照中国银行第二级资本工具吸收损失规定办理。

据此前公布的方案，中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。

除了中行之外，多家内地银行亦已上报优先股方案，其中农业银行 计划于中国境内发行不超过800亿元优先股，一旦获证监会批准，年内将启动发行首批不超过400亿元的计划。

香港时间10:12，中行H股跌0.57%，报3.51港元；A股亦跌0.37%，2.66元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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