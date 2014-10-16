中港个股：中行称发行境外优先股后，一级资本充足率升0.42个百分点

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 中国银行 周四称，发行65亿美元境外优先股后，其一级资本充足率将提升0.42个百分点。
中行的公告称，此次发行预计集资净额约64.7亿美元，全部用于补充其他一级资本，按去年末的资本基准计算，发行后的一级资本充足率将达10.12%，发行前则为9.7%。
资本充足率亦会由12.46%升至12.88%。
因获认购热烈，中行周三晚间将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。总发行3.994亿股境外优先股，每股面值100元人民币。
此优先股也将附带转换条件，当第一级普通股资本比率来到5.125%时，则这些优先股将会全数或部份转换成H股股份，转换价格为每股3.44港元。另外当中国银行监管机构宣告中国银行无法继续经营时，这些优先股也将进行转换，依照中国银行第二级资本工具吸收损失规定办理。
据此前公布的方案，中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。
除了中行之外，多家内地银行亦已上报优先股方案，其中农业银行 计划于中国境内发行不超过800亿元优先股，一旦获证监会批准，年内将启动发行首批不超过400亿元的计划。
香港时间10:12，中行H股跌0.57%，报3.51港元；A股亦跌0.37%，2.66元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。