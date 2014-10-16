《热点透视》美国银行财报表面亮丽，实则忧多于喜

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撰稿 Antony Currie 编译 陈宗琦

路透纽约10月15日 - 美国银行 让投资人担心的理由多过让人高兴的理由。美国银行周三公布第三季财报，有几项业务表现不错，证明了执行长莫尼汉(Brian Moynihan)整顿美银的努力有所斩获。但成本仍高、回报仍低。而近期市场的动荡不安，只会雪上加霜。

至9月30日为止的三个月期间，美国银行的消费与企业金融创造出近25%的年化股东权益报酬率(ROE)。财富管理稍微更高一些，全球金融服务则拜投资银行费用收入创纪录新高之赐，ROE达到18%。

全球市场部门稍逊，ROE为9%，但其中有一亮点：固定收益交易营收远比去年同期表现优异。此外，在莫尼汉的带领下，美国银行提前好几个月达到删减成本目标。

不过问题在于，美国银行的效率比--亦即营运成本除以营收所得的数字--仍接近70%。表现较佳的对手富国银行(Wells Fargo) ，该数字仅略高于57%。与此同时，美国银行第三季整体年化ROE只有7.5%左右。这是扣除抵押贷款和解支出、冲回准备金并且假设税率为30%得到的结果。

因此美国银行得另外找出一年60亿美元的净收入，才能达到10%报酬率的目标，这是根据大型银行资本成本所需要的大致水准。

若升息会有帮助。美国银行估计，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率调升1个百分点，美国银行净利息收入可增加约30亿美元。随着投资人再度忧心全球经济情势，对于美联储明年将开始升息的看法，如今已打上问号。举例来说，美国10年期公债收益率(殖利率)周三一度下跌将近0.4个百分点至1.8%，之后才回升至略高于2%。