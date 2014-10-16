台湾汇市：台币早盘实质交易走升至两周高位，国际美元跌势再起

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 台币兑美元 周四实质交易盘初走升，盘中触及逾两周高位。由于美国疲弱数据引发隔夜国际美元大跌，主要非美货币均相应走升，台币开盘加入升值行列，但交易员预料台湾央行将对此持续关注，升值幅度或受压抑。
汇银人士指出，美元指数 在亚洲早盘已跌至84.8附近，与台币具比价效应的韩元 则升破1,060位置，非美货币走升后引发美元多仓部位的调整卖盘，一早亦在在台币市场发酵，助益台币升值。
〞台股这么差外资还是有一些汇出，但就跟美元多头部位的调整力道抵销。〞一位外资银行交易员说。
台币盘中高位30.320与9月30日的盘中高位相同，是本月来的高点。
另名外资交易员则指出，预估台币升值幅度不会太大。因近来央行对市场的关切度较为频繁，近日对客户交易单的比对电话甚至提早到午后三点，较此前三点半又提早一些。不过也有交易员指出，央行一向在台币贬幅不如韩元或大幅升值时，会积极询问交易现况，并不觉得台湾央行的干预有升高迹象。
他们预估台币今日交投区间在30.320-30.380间波动。
此外，美国财政部15日公布对国会(CONGRESS)的国际经济与汇率政策半年报中，针对台湾经济及汇率报告中表示，尽管台湾央行一再声称稳定的汇率有助台湾经济的稳定，但也不乏研究报告指出，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，小型开放的经济体若采行弹性的汇率政策，将有助减少汇率错配。
本地时间10:12时，台股加权股价指数 下跌0.92%报8,576.24点。
盘初台币主要交易区间在30.320-30.359；上交易日主要区间在30.391-30.419。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘相差不大；一个月远汇报价 暂报在30.330/30.360左右，上日纽约盘收在30.340。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.320-30.380
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