版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:40 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元小跌，对股市下挫表现出抵抗力

交易员表示，澳元与新西兰元表现相对稳健，部分是因为投机客建立的美元兑澳元与新西兰元多仓，并不像兑其他货币那般极端。

“我认为美元全线修正还将持续一段时日，这将在未来几周为澳元提供支撑，”新加坡一欧系银行交易员表示，并预估澳元将于0.8650-0.8900美元区间震荡。

新西兰元 表现相对更具韧性，兑美元持于0.7983美元，接近三周高位。

全球乳品价格上涨推动新西兰元隔夜上近2%，这是新西兰元自2月以来最佳单日涨势。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐