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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:26 BJT

台湾股市：盘中下跌，台积电和大立光在财报出炉前走低

路透台北10月16日 - 台湾股市周四盘中下跌1.4%，与地区股市颓势一致，外资持续卖出台积电 等权重股。

0140GMT时，加权股价指数 下跌至8,535.58点，上日收跌1.3%。

电子类指数 下跌1.3%，台积电和大立光 均下跌约1%。

台积电和大立光将在盘后公布最新一季财报。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超35.16亿台币，连续七个交易日卖超共计235.80亿台币；上交易日为卖超23.18亿台币。

金融保险类指数 和食品类指数 分别下跌1%和2%。(完)
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