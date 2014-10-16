中国贸易：9月份出口增长是正常的--商务部

路透北京10月16日 - 针对中国9月份出口同比增速高达15%，是否因虚假贸易卷土重来所致？中国商务部新闻发言人沈丹阳周四表示，9月份的出口增长是正常的。对香港出口方面，个别商品个别地区出口增长迅猛，将加强监测。

他在商务部举行的新闻发布会上介绍了9月外贸情况的特点时称，9月份加工贸易快速增长，一般贸易进口持续低迷，部分周边地区对增量贡献较大，自新兴经济体进口有所恢复，机电和高新技术产品出口增速加快，大宗商品进口价格普遍下跌。

按美元计，9月份中国进出口3,964.32亿美元，增长11.3%。其中，出口2,136.87亿美元，增长15.3%；进口1,827.45亿美元，增长7%；顺差309.43亿美元，增长1.1倍。