中国贸易：9月份出口增长是正常的--商务部

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京10月16日 - 针对中国9月份出口同比增速高达15%，是否因虚假贸易卷土重来所致？中国商务部新闻发言人沈丹阳周四表示，9月份的出口增长是正常的。对香港出口方面，个别商品个别地区出口增长迅猛，将加强监测。
他在商务部举行的新闻发布会上介绍了9月外贸情况的特点时称，9月份加工贸易快速增长，一般贸易进口持续低迷，部分周边地区对增量贡献较大，自新兴经济体进口有所恢复，机电和高新技术产品出口增速加快，大宗商品进口价格普遍下跌。
按美元计，9月份中国进出口3,964.32亿美元，增长11.3%。其中，出口2,136.87亿美元，增长15.3%；进口1,827.45亿美元，增长7%；顺差309.43亿美元，增长1.1倍。
中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。 (完) (发稿 侯向明; 撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。