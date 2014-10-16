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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:50 BJT

《全球市场》日股重挫且美债收益率下跌，因经济前景暗淡

一个月前，联邦基金利率期货已显示，交易商预估美联储有将近50%机率最快在2015年6月升息的消息。但周三美国短期利率期货跳升，暗示交易商预期美联储在2016年第一季季末之前不会改变近零利率立场。

美元指数 报84.850，日内下跌约0.4%，在9月低点附近徘徊。对美国升息的臆测，本月稍早推升该指数触及86.746的四年高位。

美元兑日圆 持稳于106.04日圆，上日跌至逾一个月低位105.20附近。欧元/美元 日内小跌至1.2830美元，此前高见1.2845，为9月24日以来高位。

现货金 小涨0.2%至每盎司1,243美元，上日触及一个月高位1,249.30美元。

伦敦期铜 上涨0.2%至每吨6,654.25美元，前一交易日下跌 2.3%，为3月以来最大单日跌势。(完) (编译 李爽/王兴亚/于春红/陈宗琦；审校 李春喜/朱晓军/蔡美珍)
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