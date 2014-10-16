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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:41 BJT

日本股市：日经指数早盘创四个半月新低，受全球需求疲弱忧虑影响

“显然人们正在规避风险，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，并表示投资者开始怀疑美国经济复苏强劲程度是否足以支撑日本股市。

出口类股受挫，丰田汽车下跌3.2%至四个半月低点。本田汽车 重挫4.5%至2013年1月以来低点，Panasonic 也走低3.0%。

金融股同样受创。瑞穗金融集团 、三井住友金融集团 和三菱UFJ金融集团 跌幅介于2.9%到3.5%之间。

日本人力资源公司Recruit Holdings 上市首日上扬6.5%，首次公开发行(IPO)规模为20亿美元。

酒店运营商Resorttrust 上涨0.8%。

东证股价指数 跌2.0%至1,198.96点，JPX-日经400指数 下滑2.0%至10,901.65点。(完)
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