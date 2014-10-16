全球金属：2015年日本铜炼厂报给中国的合同供应升水较2014年低6.5%

路透香港/东京10月15日 - 日本铜炼厂对中国买家明年合同供应报出的升水较2014年低6.5%，扭转了今年的大幅上升势头，亦反映了中国信贷市场趋紧导致现货铜进口需求不旺的情况。

两名业内知情人士周三称，日方向中国买家报出的2015年合同价格为，较伦敦金属交易所(LME)现货铜 每吨升水115美元左右，低于今年的约123美元。

供职于某大型中国终端用户的知情人士称，其公司已于周三收到升水提议，另一驻亚洲知情人士证实了115美元的升水报价。

日本最大铜炼厂Pan Pacific Copper的发言人Yuji Narazaki表示，该公司本周初开始就中国铜合同供应展开谈判，但不能提供详情。Pan Pacific Copper是JX Holdings Inc 旗下子公司。

三个交易商表示，这一较低报价或促使全球最大铜生产企业智利国家铜业公司(Codelco) 下调2015年合同供应升水，从2014年的138美元下调至多10美元。Codelco的升水一般被用作亚洲地区的指标价格。