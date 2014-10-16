全球金属：2015年日本铜炼厂报给中国的合同供应升水较2014年低6.5%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港/东京10月15日 - 日本铜炼厂对中国买家明年合同供应报出的升水较2014年低6.5%，扭转了今年的大幅上升势头，亦反映了中国信贷市场趋紧导致现货铜进口需求不旺的情况。
两名业内知情人士周三称，日方向中国买家报出的2015年合同价格为，较伦敦金属交易所(LME)现货铜 每吨升水115美元左右，低于今年的约123美元。
供职于某大型中国终端用户的知情人士称，其公司已于周三收到升水提议，另一驻亚洲知情人士证实了115美元的升水报价。
日本最大铜炼厂Pan Pacific Copper的发言人Yuji Narazaki表示，该公司本周初开始就中国铜合同供应展开谈判，但不能提供详情。Pan Pacific Copper是JX Holdings Inc 旗下子公司。
三个交易商表示，这一较低报价或促使全球最大铜生产企业智利国家铜业公司(Codelco) 下调2015年合同供应升水，从2014年的138美元下调至多10美元。Codelco的升水一般被用作亚洲地区的指标价格。
当前出口至上海现货的升水在每吨100-120美元区间之内，较年初时的180美元低三分之一。(完) (编译 王颖；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。