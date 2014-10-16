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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:46 BJT

台湾债市：RP利率持稳，资金撤出股市令资金宽裕

路透台北10月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。交易商表示，近期台股回落，部分资金转向货币市场停泊，整体市况呈中性偏松格局，利率走势平稳。

市场人士指出，今日有台电公司债交割，但没有任何紧俏感觉。投信有新成立的基金找券，申购与赎回皆有。

〞不会紧，股市跌这么多，退出的钱不少。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。

今日有98.5亿台币台电公司债交割。本周台币债券交割因子尚有：周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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