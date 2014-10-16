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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:48 BJT

韩国汇市：韩元走强，因美国经济数据疲弱推后升息预期

路透首尔10月16日 - 韩元 周四走强，追随美元大跌走势，因美国经济数据疲弱，令人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或推迟多年来首次加息时间。

0215 GMT，韩元兑美元 报1,059.7，周三收于1,063.1。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,059.7 1,063.1

日圆/韩元 9.9801/877 10.0051

韩国公债期货 * 107.68 107.62

韩国综合股价指数 1,914.63 1,925.91

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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